Эксперт: при помощи искусственного интеллекта будут вестись войны

Денис Денисов, эксперт Финансового университета при Правительстве России:

При помощи искусственного интеллекта будут фактически вестись войны. И это мы уже наблюдаем эпизодически. Но эта волна будет становиться все больше и больше. Каждый день мы сталкиваемся на пространствах интернета с теми или иными фейками, созданными искусственным интеллектом.

Этот вопрос только сейчас начинает актуализироваться, но его значение и роль в ближайшем будущем колоссальны. Так что здесь только можно поддержать подобные инициативы и активно включаться и на экспертном уровне в обсуждение этой проблемы, но самое главное – в прикладном. Понимать, как нам в нынешних условиях противостоять этим новым угрозам.