Эксперт: при помощи искусственного интеллекта будут вестись войны

ОДКБ, как подчеркнул белорусский лидер, должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ОДКБ, как подчеркнул белорусский лидер, должна стать одной из военно-политических опор формирующейся архитектуры безопасности Евразийского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Денис Денисов, эксперт Финансового университета при Правительстве России:
При помощи искусственного интеллекта будут фактически вестись войны. И это мы уже наблюдаем эпизодически. Но эта волна будет становиться все больше и больше. Каждый день мы сталкиваемся на пространствах интернета с теми или иными фейками, созданными искусственным интеллектом.
Этот вопрос только сейчас начинает актуализироваться, но его значение и роль в ближайшем будущем колоссальны. Так что здесь только можно поддержать подобные инициативы и активно включаться и на экспертном уровне в обсуждение этой проблемы, но самое главное – в прикладном. Понимать, как нам в нынешних условиях противостоять этим новым угрозам.