В Минске выбрали парильщика года

Новости Беларуси. Идти в баню призывали организаторы народного чемпионата по парению. В битве, где главное оружие – веник, на этот раз сразились 9 профессионалов и любителей из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соревнования проходили в строгих условиях. В бане с прозрачным фасадом температура превышала 100 градусов по Цельсию.

Здесь демонстрировали подготовку парной к работе, навыки владения веником и массажные техники. Чтобы выйти в финалисты, каждому участнику пришлось изрядно попотеть. Пальма первенства досталась Александру Данькову из Минска.

Владимир Славин, участник III народного чемпионата по парению:

Вот этот обмен опытом для каждого очень даже полезен, потому что век живи, век учись. От каждого понемножку можно собирать богатый букет ощущений и знаний.

Кристина Жуковец, участница III народного чемпионата по парению:

Мы заявили парную программу. Учитывая, что такого нет, девочки вообще не парят – в принципе, очень мало – а тут еще и пара, что-то новое. Нам кажется, что получилось интересно.