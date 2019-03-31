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В Минске выбрали парильщика года

31 марта 2019 12:47
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Новости Беларуси. Идти в баню призывали организаторы народного чемпионата по парению. В битве, где главное оружие – веник, на этот раз сразились 9 профессионалов и любителей из разных уголков страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске выбрали парильщика года-1

Соревнования проходили в строгих условиях. В бане с прозрачным фасадом температура превышала 100 градусов по Цельсию.

В Минске выбрали парильщика года-4

Здесь демонстрировали подготовку парной к работе, навыки владения веником и массажные техники. Чтобы выйти в финалисты, каждому участнику пришлось изрядно попотеть. Пальма первенства досталась Александру Данькову из Минска.

В Минске выбрали парильщика года-7

Владимир Славин, участник III народного чемпионата по парению:
Вот этот обмен опытом для каждого очень даже полезен, потому что век живи, век учись. От каждого понемножку можно собирать богатый букет ощущений и знаний.

В Минске выбрали парильщика года-10

Кристина Жуковец, участница III народного чемпионата по парению:
Мы заявили парную программу. Учитывая, что такого нет, девочки вообще не парят – в принципе, очень мало – а тут еще и пара, что-то новое. Нам кажется, что получилось интересно.

В Минске выбрали парильщика года-13

На интерактивной площадке разместились сразу несколько бань – баня по-черному, по-румынски, СПА и женская. Акцент – на старинные и современные техники водных процедур. Помимо всего прочего, поклонники веника и пара на отдельных мастер-классах постигали азы парения и даже особенности строительства бани.

# Баня # общество # Владимир Славин # Кристина Жуковец # Фотофакт

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