Нашёлся страус, который сбежал из горящего приюта под Осиповичами. Продолжаются поиски второго

Новости Беларуси. Всю неделю Беларусь следила за судьбой пернатых погорельцев. 27 марта мы рассказывали о пожаре, который произошел в приюте для птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

В результате инцидента погибли 400 индюшат и несколько птиц, занесенных в Красную книгу. А еще, спасаясь от пожара, из приюта сбежали два страуса. Они не приспособлены к жизни на воле, и такое бегство для них может обернуться трагедией.