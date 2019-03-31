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Нашёлся страус, который сбежал из горящего приюта под Осиповичами. Продолжаются поиски второго

31 марта 2019 13:57
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Новости Беларуси. Всю неделю Беларусь следила за судьбой пернатых погорельцев. 27 марта мы рассказывали о пожаре, который произошел в приюте для птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увидели просто пламя, огромное пламя»: рассказываем про ночной пожар в приюте для птиц под Осиповичами

В результате инцидента погибли 400 индюшат и несколько птиц, занесенных в Красную книгу. А еще, спасаясь от пожара, из приюта сбежали два страуса. Они не приспособлены к жизни на воле, и такое бегство для них может обернуться трагедией.

Нашёлся страус, который сбежал из горящего приюта под Осиповичами. Продолжаются поиски второго-1

И вот, как нам сообщили владельцы приюта, 31 марта пропажа нашлась. Один страус благополучно вернулся домой. Поиски второго продолжаются. Если вдруг вы увидите экзотическую птицу, владельцы настоятельно просят передать информацию о нахождении питомца в МЧС.

Нашёлся страус, который сбежал из горящего приюта под Осиповичами. Продолжаются поиски второго-4

# Птицы # общество # Фотофакт

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