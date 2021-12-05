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«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь

05 декабря 2021 12:47
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Новости Беларуси. Гуманитарная помощь беженцам, находящимся в транспортно-логистическом центре, оказывается планово, несмотря на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев. Во многом именно на них теперь держится жизнь людей, находящихся в кризисном центре на белорусского-польской границе. Там работает съемочная группа СТВ.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -1

На связи со студией корреспондент Галина Буро.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -4

«Наши жизни в опасности, пожалуйста, помогите нам». В 28-й день на границе беженки написали плакаты-послания в Европу читайте здесь.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -7

Галина Буро, корреспондент:  
В целом же нынешний день ничем не отличается от остальных. С утра беженцам уже привезли горячий чай, и вот буквально через полчаса начнется обед. Сейчас в палатках готовится для них еда, там помогает Красный Крест, там помогают десятки белорусских волонтеров, которые ежедневно приезжают сюда на границу. И, кстати, сегодня отмечается Всемирный день волонтеров. И, конечно, в такой день мы не могли обойти их вниманием. Это люди с добрым сердцем, это неравнодушные люди. Мы хотим, чтобы они сами нам рассказали, давайте послушаем, почему они здесь оказались, почему они сюда приехали.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -10

Лада Фисунова, волонтер-переводчик:  
Я студентка Гродненского государственного университета, филологического факультета, и я здесь нахожусь уже примерно две недели в качестве волонтера-переводчика. Нам объявили, что есть такая возможность приехать на границу, помочь в качестве переводчиков. Собственно, все, кто изъявили желание, все здесь уже побывали.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -13

Маргарита Царук, волонтер:  
Я студентка Гродненского государственного медицинского университета, здесь я в качестве волонтера. Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати. Очень интересно наблюдать и общаться с людьми, в принципе, это касается как бы нашей профессии, профессии врача.  

«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь -16

Ольга Русилко, волонтер:  
Здесь у нас работают до 10 волонтеров ежедневно, вот именно из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ребята работают на разных позициях. Это и волонтеры-переводчики, то есть помогают непосредственно с налаживанием связи между службами, которые здесь работают, ну и самими, конечно же, беженцами.  

Галина Буро:  
Ну и в заключение я хочу рассказать о том, что в лагере ждут добрую весть. Дело в том, что вчера одна из беременных женщин обратилась к медикам в медицинский пункт со схватками, ее госпитализировали в Гродненский областной перинатальный центр. Там врачи ее осмотрели, оказалось, что схватки тренировочные, но тем не менее со дня на день эта женщина родит. Она сейчас находится на 38-й неделе беременности. Она 1987 года рождения, это ее первые роды. И вот в лагере остался ее муж, который с нетерпением готовится стать счастливым отцом.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Екатерина Забенько # Галина Буро # Ольга Русилко # Лада Фисунова # Маргарита Царук # Фотофакт

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