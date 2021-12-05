«Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати». Волонтёры на границе рассказали, почему они здесь

Новости Беларуси. Гуманитарная помощь беженцам, находящимся в транспортно-логистическом центре, оказывается планово, несмотря на выходные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 5 декабря, отмечается Международный день добровольцев. Во многом именно на них теперь держится жизнь людей, находящихся в кризисном центре на белорусского-польской границе. Там работает съемочная группа СТВ.

Галина Буро, корреспондент: В целом же нынешний день ничем не отличается от остальных. С утра беженцам уже привезли горячий чай, и вот буквально через полчаса начнется обед. Сейчас в палатках готовится для них еда, там помогает Красный Крест, там помогают десятки белорусских волонтеров, которые ежедневно приезжают сюда на границу. И, кстати, сегодня отмечается Всемирный день волонтеров. И, конечно, в такой день мы не могли обойти их вниманием. Это люди с добрым сердцем, это неравнодушные люди. Мы хотим, чтобы они сами нам рассказали, давайте послушаем, почему они здесь оказались, почему они сюда приехали.

Лада Фисунова, волонтер-переводчик: Я студентка Гродненского государственного университета, филологического факультета, и я здесь нахожусь уже примерно две недели в качестве волонтера-переводчика. Нам объявили, что есть такая возможность приехать на границу, помочь в качестве переводчиков. Собственно, все, кто изъявили желание, все здесь уже побывали.

Маргарита Царук, волонтер: Я студентка Гродненского государственного медицинского университета, здесь я в качестве волонтера. Я, безусловно, считаю себя полезной, ведь любая помощь всегда кстати. Очень интересно наблюдать и общаться с людьми, в принципе, это касается как бы нашей профессии, профессии врача.

Ольга Русилко, волонтер:

Здесь у нас работают до 10 волонтеров ежедневно, вот именно из Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Ребята работают на разных позициях. Это и волонтеры-переводчики, то есть помогают непосредственно с налаживанием связи между службами, которые здесь работают, ну и самими, конечно же, беженцами.

Галина Буро:

Ну и в заключение я хочу рассказать о том, что в лагере ждут добрую весть. Дело в том, что вчера одна из беременных женщин обратилась к медикам в медицинский пункт со схватками, ее госпитализировали в Гродненский областной перинатальный центр. Там врачи ее осмотрели, оказалось, что схватки тренировочные, но тем не менее со дня на день эта женщина родит. Она сейчас находится на 38-й неделе беременности. Она 1987 года рождения, это ее первые роды. И вот в лагере остался ее муж, который с нетерпением готовится стать счастливым отцом.