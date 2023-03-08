«Я 30 лет за рулём, 28 лет ежедневной езды». Сложно ли работать инструктором по вождению, если ты женщина?

Газ в пол, мотор, поехали! Виртуозно управлять грузовиком и оставаться все той же хрупкой, изысканной леди – легко! На городской автомагистрали столичной красотке равных нет. Трудовые будни женщин – инструкторов по вождению в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Долгина, мастер производственного обучения управления механическим транспортным средством:

Я обучаю на категорию С. Чаше всего приходят мужчины, но также приходят и женщины. Все очень спокойно, очень внимательно слушают, то есть проблем вообще не возникало никаких. Я потом, когда села в свою машину легковую, мне было очень тяжело, потому что мне казалось, что я ничего не вижу, сижу где-то внизу. Зато как оборачиваются все, когда ты едешь на грузовике. Это прекрасно!

Екатерина Лукашевич, мастер производственного обучения управления механическим транспортным средством:

Поедем сейчас на автодром, выполним элемент «гараж» и эстакаду. Едем, едем.

Покорила сердце железного коня и Екатерина Лукашевич.

Екатерина Лукашевич:

Очень интересная профессия, люди разные. Все по-разному относятся к вождению: кто-то спокойный, кто-то более шустренький. Разный возраст попадает, но в больше как-то молодежь. С ними очень интересно, от них много чего узнаешь.

Трудовая книжка этой женщины тоже удивит любого! Девять лет во власти нот и аккордов, семь лет наедине с цифрами и формулами. В прошлом талантливый учитель музыки и дипломированный бухгалтер, сегодня первоклассный инструктор по вождению!

Людмила Холодинская, мастер производственного обучения управления механическим транспортным средством:

Я 30 лет за рулем, 28 лет ежедневной езды. Здесь мало ездить безупречно самой, управлять автомобилем, здесь нужно научить, рассказать и показать. Работа с людьми обязывает и находить слова, и забывать плохое настроение дома, оставлять проблемы. Мне, конечно, профессия эта очень нравится, только что гардероб сильно изменился за последние семь лет. Появилось много брюк, джинсов в гардеробе.

Настоящий женский батальон, не иначе! Страсть к любимому делу – секрет успеха!

Сергей Грецкий, заместитель председателя – начальник учебного отдела РОС ДОСААФ Московского района г. Минска:

Если человек специалист в этой области, он понимает, как это делать, знает методику обучения и правильно учит, то почему бы и нет. Разницы нет. И нам как-то приятно тоже, когда женское лицо сидит рядом за рулем. Есть учащиеся, которые принципиально приходят из-за того, чтобы женщина была инструктор. Дорогие женщины, хочется пожелать всем крепкого здоровья, оставаться всегда такими жизнерадостными, красивыми. И любить нас.