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XXI Белорусский энергетический и экологический форум: экологи, инженеры, экономисты, изобретатели из 14 стран мира съехались в Минск

11 октября 2016 08:12
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Энергетика и экология. Эти два слова связывает не только начальная буква «э», эти два слова определяют сегодня стратегию будущего всей нашей планеты. В Минск съехались экологи, инженеры, экономисты, изобретатели из 14 стран мира, чтобы обменяться опытом в сфере энергосбережения и защиты окружающей среды. Насколько эффективно пройдёт этот обмен опытом? Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Григорий Бондарев, организатор XXI Белорусского энергетического и экологического форума, Андрей Негодько, начальник управления стратегического развития ГПО «Белэнерго».

# общество # Энергосбережение в Беларуси # Фотофакт # Андрей Негодько # Григорий Бондарев

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