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Показываем, как будет выглядеть новый мост через Свислочь в Верхнем городе

21 августа 2019 20:22
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Новости Беларуси. В Минске построят еще один пешеходный мост над Свислочью. Он соединит будущий многофункциональный комплекс на месте 2-й клинической больницы с Верхним городом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Показываем, как будет выглядеть новый мост через Свислочь в Верхнем городе-1

Концепцию презентовали на архитектурном совете. По задумке проектировщиков, конструкция будет в виде арки, чтобы под ней можно было без труда проехать прогулочным теплоходам и спецтехнике, которая очищает реку. Мост будет довольно крутым, поэтому его сделают с подогревом и антискользящим покрытием. Ширина конструкции почти четыре метра. Эстетичности придаст подсветка в вечернее время.

Гостинично-развлекательный комплекс на месте бывшего выставочного центра БелЭкспо должны построить к концу 2021 года.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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