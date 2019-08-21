«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных

Новости Беларуси. В Минске появились автоматы, позволяющие зарядить мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Установка устройств только началась, сейчас в столице их четыре. Они сосредоточены в центре города. В ближайшее время появится еще 16, а в перспективе батарейки можно будет забирать с собой, пользоваться и оставлять в других автоматах.

Наталья Рипенко:

Я думаю, что очень полезно. Я таким уже пользовалась в Китае очень часто. И очень счастлива, что в Минске стали появляться такие удобные вещи.

Юлиана Игнатенко:

Давно пора уже, давно ждали. Разряжается телефон, с собой зарядного нет, и даже переносной батареи. Поэтому очень удобно для использования.