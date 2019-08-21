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«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных

21 августа 2019 20:17
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Новости Беларуси. В Минске появились автоматы, позволяющие зарядить мобильный телефон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных-1

Установка устройств только началась, сейчас в столице их четыре. Они сосредоточены в центре города. В ближайшее время появится еще 16, а в перспективе батарейки можно будет забирать с собой, пользоваться и оставлять в других автоматах.

«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных-4

Наталья Рипенко:
Я думаю, что очень полезно. Я таким уже пользовалась в Китае очень часто. И очень счастлива, что в Минске стали появляться такие удобные вещи.

«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных-7

Юлиана Игнатенко:
Давно пора уже, давно ждали. Разряжается телефон, с собой зарядного нет, и даже переносной батареи. Поэтому очень удобно для использования.

«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных-10

Работает система проката с помощью мобильного приложение. Сервис подходит для любых типов устройств.

«Давно пора уже». В Минске появились автоматы для зарядки мобильных-13

# Улицы Минска # общество # Наталья Рипенко # Юлиана Игнатенко # Фотофакт

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