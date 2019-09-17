Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Важная веха в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Важная веха в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня звучат разные мнения и оценки тех событий. Взглянуть на историю своими глазами можно на выставке в Национальной библиотеке, где представлены архивные документы. Многие экспонаты с пометкой «рассекречено». Настроение того времени также передают фотографии, картины и стихи.
Владислав Киршун, посетитель выставки:
Воссоединение территорий Беларуси – это важный период в нашей истории, ему уделяется огромное внимание.
Алла Кот, главный хранитель фонда Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Произошло единение государства, произошло единение семей, произошло укрепление государственности.
Наши документы помогают эмоционально воспринять ту ситуацию, которая случилась в данном случае 80 лет назад.
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Беларусы былі ў захапленні. І знакамітыя творцы – Янка Купала і Якуб Колас – і малавядомыя пісьменнікі, якія толькі пачыналі свой шлях да творчасці, з захапленнем апісвалі тыя падзеі і факты, калі на беларускай зямлі, напрыклад, з“явіліся нарэшце беларускія школы, якіх амаль ужо не засталося ў Заходняй Беларусі. Успрымалі з захапленнем стварэнне беларускіх тэатраў, пастаноўкі беларускія.
Еще одна важная составляющая выставки – газеты и журналы тех времен. Организаторы проекта создали даже электронную коллекцию периодических изданий. Пролистать раритеты может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт библиотеки.