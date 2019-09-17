Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Важная веха в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня звучат разные мнения и оценки тех событий. Взглянуть на историю своими глазами можно на выставке в Национальной библиотеке, где представлены архивные документы. Многие экспонаты с пометкой «рассекречено». Настроение того времени также передают фотографии, картины и стихи.

Владислав Киршун, посетитель выставки:

Воссоединение территорий Беларуси – это важный период в нашей истории, ему уделяется огромное внимание.

Алла Кот, главный хранитель фонда Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:

Произошло единение государства, произошло единение семей, произошло укрепление государственности. Наши документы помогают эмоционально воспринять ту ситуацию, которая случилась в данном случае 80 лет назад.