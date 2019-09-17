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Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке

17 сентября 2019 20:29
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Новости Беларуси. Важная веха в истории нашей страны. Ровно 80 лет назад началось воссоединение Западной Беларуси и БССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-1

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-3

Сегодня звучат разные мнения и оценки тех событий. Взглянуть на историю своими глазами можно на выставке в Национальной библиотеке, где представлены архивные документы. Многие экспонаты с пометкой «рассекречено». Настроение того времени также передают фотографии, картины и стихи.

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-6

Владислав Киршун, посетитель выставки:
Воссоединение территорий Беларуси – это важный период в нашей истории, ему уделяется огромное внимание.

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-9

Алла Кот, главный хранитель фонда Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов:
Произошло единение государства, произошло единение семей, произошло укрепление государственности.

Наши документы помогают эмоционально воспринять ту ситуацию, которая случилась в данном случае 80 лет назад.

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-12

Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Беларусы былі ў захапленні. І знакамітыя творцы – Янка Купала і Якуб Колас – і малавядомыя пісьменнікі, якія толькі пачыналі свой шлях да творчасці, з захапленнем апісвалі тыя падзеі і факты, калі на беларускай зямлі, напрыклад, з“явіліся нарэшце беларускія школы, якіх амаль ужо не засталося ў Заходняй Беларусі. Успрымалі з захапленнем стварэнне беларускіх тэатраў, пастаноўкі беларускія.

Еще одна важная составляющая выставки – газеты и журналы тех времен. Организаторы проекта создали даже электронную коллекцию периодических изданий. Пролистать раритеты может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт библиотеки.

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-15

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-17

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-19

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-21

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-23

Взглянуть на историю: к 80-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР открылась выставка в Национальной библиотеке-25

# Выставки в Минске # общество # Алла Кот # Александр Суша # Фотофакт

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