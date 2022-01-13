«Взамен сносимого – жильё на этих же территориях». В каких районах Минска планируется реконструкция и кому предложат квартиры?

Новости Беларуси. Остаться в своем районе. Высотки для отселения людей из домов, подлежащих сносу, будут строить в этих же кварталах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Основная претензия жителей сносимых частных домов состояла в том, что взамен жилплощади в центре предлагались квартиры ближе к окраине. Пожелания собственников были услышаны, и теперь в планах строительство жилья для этих людей – на месте сносимой усадебной застройки. Речь идет не обо всех застраиваемых площадках, а о тех территориях, где планируется довольно большой снос.

Дмитрий Микуленок, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Предполагаем работу на ближайшую пятилетку в кварталах улицы Орловской, Филимонова, Столетова, проспекта Дзержинского. Они активно будут подвержены реконструкции со сносом усадебной застройки. В планах также предлагать жителям взамен сносимого жилье на этих же территориях. Первые дома будут построены за счет бюджета, в дальнейшем будут предлагаться людям варианты переселения в эти дома.