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«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома

13 января 2022 13:44
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Новости Беларуси. Яркое событие 13 января произошло в Витебском роддоме. Здесь выписали молодую маму с ребенком, которая 16 дней во время беременности провела на аппарате ИВЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У нее был диагностирован COVID-19 с двусторонней пневмонией тяжелой степени.

«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома-1

В октябре на седьмом месяце беременности Елена Зинькевич столкнулась с инфекцией. COVID-19 дал угрожающие осложнения. Помощь в лечении оказывала группа экспертов из Белмедуниверситета, а также из медицинской академии последипломного образования. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти две жизни. Сегодня молодая мама Елена вместе с сыном Тимофеем отправились домой.

«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома-4

Павел Пивоваренок, житель Новополоцка:
Здесь сделали все необходимое. Она была на грани жизни и смерти. Я очень благодарен. И благодарен сейчас, уже по прошествии двух месяцев, что родился малыш здоровым, без всяких патологий.

«Она была на грани жизни и смерти». Молодую маму, которая 16 дней провела на ИВЛ, выписали из роддома-7

Витебский областной роддом – единственное учреждение на севере страны, которое принимает пациенток с COVID со всего региона. Красная зона здесь открылась в конце 2019 года.

# Коронавирус # общество # Елена Зинькевич # Павел Пивоваренок # Фотофакт

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