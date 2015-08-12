Игорь Бузовский: Белорусским министерствам и ведомствам необходимо активнее работать в социальных сетях

Новости Беларуси. Белорусским министерствам и ведомствам необходимо активнее работать в социальных сетях. Такое мнение высказал 12 августа заместитель главы Администрации Президента Беларуси. Игорь Бузовский принял участие в обучающем семинаре для пресс-секретарей. Между ними вскоре в Беларуси будет проводиться конкурс, определяющий, в каком из ведомств информационная работа поставлена наилучшим образом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Бузовский, заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Сегодня портал, сайт гораздо меньше значение зачастую играет, чем страничка в фэйсбуке, вконтакте. И то, что сегодня пресс-секретари слабо используют этот ресурс — это правда. Нам необходимо совершенствовать эту работу на уровне государственных органов власти. Необходимо совершенствовать на уровне общественных структур, на уровне всех систем, призванных обеспечить коммуникации между государством и обществом.