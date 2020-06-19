«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?

В программе «Большой город» мы спросили главного врача станции скорой помощи, на все ли вызовы бригада должна выезжать или иногда достаточно разъяснений диспетчера.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска:

Если поступил вызов, и его записали и передали бригаде, то вызов обязателен. Другая ситуация, что записать могут не каждого из них. То есть, когда мы звоним в службу «103», поднимает фельдшер по приему вызовов, мы начинаем формулировать свои проблемы и жалобы на здоровье, и у нас существует новый документ – постановление от 04.01.2020 №2 министерства здравоохранения, которое регламентирует работу службы скорой помощи всей страны. Там есть формализованные поводы, на которые мы выехать обязаны. Температура свыше 39,5 градусов, которая не снижается жаропонижающими средствами.