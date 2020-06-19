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«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?

19 июня 2020 10:20
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В программе «Большой город» мы спросили главного врача станции скорой помощи, на все ли вызовы бригада должна выезжать или иногда достаточно разъяснений диспетчера.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска: 
Если поступил вызов, и его записали и передали бригаде, то вызов обязателен. Другая ситуация, что записать могут не каждого из них. То есть, когда мы звоним в службу «103», поднимает фельдшер по приему вызовов, мы начинаем формулировать свои проблемы и жалобы на здоровье, и у нас существует новый документ – постановление от 04.01.2020 №2 министерства здравоохранения, которое регламентирует работу службы скорой помощи всей страны. Там есть формализованные поводы, на которые мы выехать обязаны. Температура свыше 39,5 градусов, которая не снижается жаропонижающими средствами.

«Вызов могут не записать». В каких случаях «скорая» не приедет?-1

Если кто-то позвонил и сообщил, что температура 38 градусов, теоретически при этой ситуации этот вызов могут не записать. Возможны дополнительные жалобы – кашель, озноб, тяжело дышать, что-нибудь еще плюс к этой температуре, тогда понятно, что вызов будет записан, и к такому человеку поедут.

Но если просто температура 38 градусов, и диспетчер спросит – принимали ли жаропонижающие и если не принимали, то в этой ситуации он может порекомендовать, что принять и через какое время перезвонить, если температура не снижается. И еще, если мы не записываем вызов, то мы можем такие вызовы переадресовать в поликлинику сами, можем порекомендовать обратиться в поликлинику.

# Скорая помощь # общество # Александр Жинко # Илона Волынец

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