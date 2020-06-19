Минприроды: причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды в сочетании с жаркой погодой

Новости Беларуси. Министерство природных ресурсов Беларуси продолжает отрабатывать версии о массовом заморе рыбы в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Были обследованы территории вокруг потенциально опасных объектов на предмет загрязнения.

Поэтому специалисты считают, что одной из причин гибели рыбы в реке Неман могло стать поступление болотной воды с повышенным содержанием железа в сочетании с жаркой погодой. Исследования также показали, что концентрация растворенного в воде железа в 3,5 раза выше нормы.

Николай Свидинский, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природы и природных ресурсов Беларуси:

Предварительные результаты четко говорят о том, что химические реакции, которые происходят в воде, в маловодных водоемах, водоемах, которые прогреваются хорошо...

То, что Неман маловодный, ни у кого язык не повернется так сказать. Там другие причины, более глубокие, о которых мы говорили в ходе нашего брифинга.

А на малых водоемах – это температура, это химические реакции с поглощением кислорода, снижение кислорода, гниение растительности, колебание уровня воды, разложение с поглощением кислорода, нарушение тех процессов, которые в водоеме идут в обычное время. Это и вызывает гибель или заморы пресноводной рыбы в наших водоемах.

В Немане начала гибнуть рыба. Эксперт назвал вероятную причину мора