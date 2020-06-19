Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

Жара до +32 градусов при повышенной влажности ожидается сегодня, 19 июня.

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плюс стандартный набор метеоявлений в последние дни: ливни, ветер и местами град. Осадки вероятнее всего по Брестской и Гродненской областям. Ожидаются они и в Минске.