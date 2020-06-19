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Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске

19 июня 2020 07:38
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара до +32 градусов при повышенной влажности ожидается сегодня, 19 июня.

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске-1

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске-3

Плюс стандартный набор метеоявлений в последние дни: ливни, ветер и местами град. Осадки вероятнее всего по Брестской и Гродненской областям. Ожидаются они и в Минске.

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске-6

Выпала четверть месячной нормы осадков, затопило улицы, повалены деревья. Последствия непогоды в Минске-8

Накануне в столице выпала четверть месячной нормы осадков. Местами были подтоплены улицы, не ходил транспорт, движению препятствовали деревья, поваленные ветром на дороги.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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