Наталья Кочанова работникам РНПЦ в Боровлянах: «Низкий им поклон и огромные слова признательности и благодарности за их работу»

Новости Беларуси. Маленькие жители Беларуси принимают поздравления по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции белорусские парламентарии этот день проводят с теми, для кого добрые слова и внимание имеют особое значение.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этот центр уникальный на самом деле. Я с его работой столкнулась достаточно давно. Знаю, какой здесь работает замечательный коллектив. И сегодня, когда мы отмечаем День защиты детей в нашей стране, традиционно мы посещаем такие учреждения, встречаемся с детьми. Я хотела бы еще раз сказать слова признательности, благодарности тем людям, которые делают все для того, чтобы наши дети выздоравливали и жили полноценной жизнью. Низкий им поклон и огромные слова признательности и благодарности за их работу.