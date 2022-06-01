Наталья Кочанова работникам РНПЦ в Боровлянах: «Низкий им поклон и огромные слова признательности и благодарности за их работу»
Новости Беларуси. Маленькие жители Беларуси принимают поздравления по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции белорусские парламентарии этот день проводят с теми, для кого добрые слова и внимание имеют особое значение.
Делегация Совета Республики во главе со спикером Натальей Кочановой свой рабочий день начали в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. Поддержать пациентов, которым пришлось встретить начало лета в больнице, гости решили общением, сладостями и наборами для творчества.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Этот центр уникальный на самом деле. Я с его работой столкнулась достаточно давно. Знаю, какой здесь работает замечательный коллектив. И сегодня, когда мы отмечаем День защиты детей в нашей стране, традиционно мы посещаем такие учреждения, встречаемся с детьми. Я хотела бы еще раз сказать слова признательности, благодарности тем людям, которые делают все для того, чтобы наши дети выздоравливали и жили полноценной жизнью. Низкий им поклон и огромные слова признательности и благодарности за их работу.
Многопрофильное учреждение здравоохранения известно далеко за пределами Беларуси, ежегодно растет число пациентов из-за рубежа. Лечение здесь проходят и дети, и взрослые с различными заболеваниями.