«Придёт время, мы разберёмся и с ними». Лукашенко о людях, которые убили белорусов в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особенно я благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена. Несколько десятков белорусских граждан, явно не по своей воле, оказались заложниками, и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, вы лучше меня это знаете, наши люди, несколько десятков, остались там заложниками ситуации. Их надо было возвращать домой, в семьи. К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой. Они просто были нагло убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними. Я помню, тогда сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством была осуществлена эта операция без единого выстрела. По-моему, никто и не разобрался в Украине, как это случилось (подробнее здесь).

Вывезли порядка 70 человек. Вольфович о белорусской спецоперации в Украине без единого выстрела (читать далее).