Выставки изделий ручной работы и семейный турнир. БСЖ готовит проекты к Году мира и созидания

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин готовит проекты к Году мира и созидания. Туда войдут лучшие идеи от областных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От Гродненского региона женщины предложили семейный интеллектуальный турнир «Васильковая Беларусь». Он стал победителем конкурса региональных молодежных проектов «Дзявочы вянок Міра» в Александрии. В 2023 году семейный турнир расширят до масштабов страны.

К тому же сейчас Белорусский союз женщин реализует инициативу «Ее рук дело». Основная экспозиция расположена в минском торговом центре, где каждые две недели женщины разных профессий презентуют изделия, изготовленные своими руками.

Тамара Д ужик, преподаватель Г родненского государственного колледжа бытового обслуживания населения: Эта коллекция была разработана к 75-летию нашей Гродненской области. В 2019 году мы отмечали этот юбилей, и возникла идея: у нас в колледже есть вышивальные машины, и мы с помощью определенной программы вышили такие гербы нашей области. Я преподаватель спецдисциплин, у меня нет специального образования, я не модельер.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Залог нашего будущего – об этом буквально вчера сказал глава государства – в нашем объединении. Мы должны сейчас все слиться, объединиться и понимать, что все должно остаться позади, мы вместе должны идти вперед, чтобы никто никогда не мог нас сломать и сбить с нашего пути. Для того, чтобы никто никогда не мог подумать, что может стать немирной, неразвивающейся и несозидающей.

Итоги проекта подведут в День народного единства на выставке во Дворце Независимости, после чего организуют аукцион. Деньги, вырученные от продажи работ, направят на благотворительность.