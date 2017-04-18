Выставка Tibo-2017 открывается в Минске 18 апреля

Новости Беларуси. Офисный суперкомпьютер, технология 5G, электронное правительство и умные парковки – эти и другие разработки представят на специализированной выставке Tibo. Масштабный форум открывается 18 апреля в Минске.

Инновации в области высоких технологий продемонстрируют белорусские ученые, а также гости из-за рубежа – всего более сотни компаний из 17 стран. Самыми популярными экспонатами выставки станут так называемые облачные продукты и интернет вещей. Свои достижения компании продемонстрируют уже в 24-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.