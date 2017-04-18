Выставка Tibo-2017 открывается в Минске 18 апреля

Новости Беларуси. Офисный суперкомпьютер, технология 5G, электронное правительство и умные парковки – эти и другие разработки представят на специализированной выставке Tibo. Масштабный форум открывается 18 апреля в Минске.
Инновации в области высоких технологий продемонстрируют белорусские ученые, а также гости из-за рубежа – всего более сотни компаний из 17 стран. Самыми популярными экспонатами выставки станут так называемые облачные продукты и интернет вещей. Свои достижения компании продемонстрируют уже в 24-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Попков, министр связи и информатизации республики Беларусь:
Будет много интересного. Хотелось бы, чтобы наши граждане и гости столицы посетили выставку. Я всех карт раскрывать не буду. Каждый оператор, каждый экспонент поделится своими достижениями. Пройдет порядка 15 круглых столов, на которых будут рассмотрены различные аспекты. Темы подготовлены, интересные выступающие, интересные модераторы.
Слова приветствия участникам выставки направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что за многие годы форум Tibo зарекомендовал себя как одна из наиболее успешных площадок для взаимовыгодного сотрудничества, где наряду с белорусскими компаниями принимают участие корпорации с мировыми именами.