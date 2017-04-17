Реалити-шоу со стройплощадки: в Гомеле запустили online-трансляцию возведения многоэтажки

Новости Беларуси. Гомельские домостроители запустили в сети онлайн-трансляцию, где можно наблюдать в деталях за возведением обычной многоэтажки. Круглосуточный видеоконтроль позволяет отслеживать качество работ и контролировать трудовую дисциплину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за происходящим может любой желающий.

Александр Добриян, СТВ:

Эта строительная площадка изначально задумывалась еще и как площадка съемочная. В этот раз строители решили предложить своим клиентам не только готовое жилье, но и продукт немного специфический:

настоящее реалити-шоу длиной в семь с половиной месяцев.

За всем происходящим на это площадке можно круглосуточно в режиме online.

Все как в кино, только вместо сценария график производства работ, а вместо актеров – монтажники, крановщики, сварщики и отделочники. Современный крупнопанельный дом – это конструктор, собирают который без перерывов и остановок.