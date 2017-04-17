Реалити-шоу со стройплощадки: в Гомеле запустили online-трансляцию возведения многоэтажки
Новости Беларуси. Гомельские домостроители запустили в сети онлайн-трансляцию, где можно наблюдать в деталях за возведением обычной многоэтажки. Круглосуточный видеоконтроль позволяет отслеживать качество работ и контролировать трудовую дисциплину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Следить за происходящим может любой желающий.
Александр Добриян, СТВ:
Эта строительная площадка изначально задумывалась еще и как площадка съемочная. В этот раз строители решили предложить своим клиентам не только готовое жилье, но и продукт немного специфический:
настоящее реалити-шоу длиной в семь с половиной месяцев.
За всем происходящим на это площадке можно круглосуточно в режиме online.
Все как в кино, только вместо сценария график производства работ, а вместо актеров – монтажники, крановщики, сварщики и отделочники. Современный крупнопанельный дом – это конструктор, собирают который без перерывов и остановок.
Денис Кулицкий, начальник отдела информационных технологий компании-застройщика:
Не ожидали, что будет такой ажиотаж.
За два дня 10 у нас около тысяч просмотров.
У реалити-шоу на самой обычной гомельской стройке уже есть и постоянные зрители. Среди них Владимир. Говорит, наблюдать, как прибавляются этажи и появляются стены в твоей будущей квартире – невероятно увлекательно.
Владимир Суднеко, житель Гомеля:
К нововведению я отношусь положительно, достаточно интересная задумка. Захватывающее зрелище – смотреть, как строится твое жилье.
Всевидящее око, признаются в компании, и самих строителей держит в тонусе. Под присмотром тысяч человек лишний раз не покуришь и уж точно не схалтуришь. Работать, как ни крути, приходится на совесть.
Владимир Фалейчик, заместитель генерального директора компании-застройщика:
Плюсы в том, что это, во-первых, самоорганизует весь персонал строительной площадки.
Второе – позволяет увеличить степень сохранности материальных ценностей, которые имеются на стройплощадке.
Ну и позволяет руководителю наблюдать в online-режиме ситуацию, находясь где-то далеко.
Эксперимент гомельских домостроителей, похоже, удался. Хотя поначалу самые обычные веб-камеры хотели использовать лишь в служебных целях.
Теперь же такие полезные трансляции намерены взять на вооружение и в других регионах страны.