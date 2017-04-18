Квест для туристов в Гродно: найти Коложу, взять автограф у уличного музыканта, съесть драники

Новости Беларуси. Сфотографироваться на фоне достопримечательности или узнать особенности белорусской национальной кухни. В Гродно студенты разработали оригинальный квест для туристов. В основе игры – комплект специальных открыток. На глянце – изображения архитектурных хитов города – Коложской церкви, Старого замка, драмтеатра. На обратной стороне – задания на белорусском и английском языках. Например, найти то или иное место по карте, взять автограф у уличного музыканта или попробовать белорусские драники.

На карточках туристы также найдут полезные адреса. Одна открытка останется пустой, чтобы ее можно было отправить другу через посткроссинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.