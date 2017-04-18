Квест для туристов в Гродно: найти Коложу, взять автограф у уличного музыканта, съесть драники
Новости Беларуси. Сфотографироваться на фоне достопримечательности или узнать особенности белорусской национальной кухни. В Гродно студенты разработали оригинальный квест для туристов.
В основе игры – комплект специальных открыток. На глянце – изображения архитектурных хитов города – Коложской церкви, Старого замка, драмтеатра. На обратной стороне – задания на белорусском и английском языках. Например, найти то или иное место по карте, взять автограф у уличного музыканта или попробовать белорусские драники.
На карточках туристы также найдут полезные адреса. Одна открытка останется пустой, чтобы ее можно было отправить другу через посткроссинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антон Шаранкевич, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Мы зразумелі, што зараз ідзе безвізавы рэжым, прыязджае вельмі многа турыстаў у Гродна, у Гарадзенскую вобласть, і трэба іх чымсьці зацікавіць. І вырашылі зацікавіць іх звычайным наборам паштовак у незвычайнай форме. І вырашылі туды дадаць нейкі квэст, каб у выніку ў яго атрымаўся трэвэл-бук асабіста па Гродна.
Молодые люди не хотят, чтобы их проект остался на уровне студенческой идеи. Они уже прорабатывают вопрос реализации открыток через сувенирные лавки и магазины. Уникальным квестом заинтересовались и туристические компании. Авторы уверены, что это удобный и интересный способ изучения красот города.