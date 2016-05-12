Прямой эфир

Выставка «СМИ в Беларуси»: 12 мая телеканал СТВ презентует свои программы и проекты

12 мая 2016 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске начал работу международный информационный форум. Профессионалы своего дела обсуждают тенденции в современной журналистике на выставке «СМИ в Беларуси». 12 мая наш телеканал также проведет презентации своих программ и проектов. Каждый сможет получить заряд позитива от ведущих программы «Утро. Студия хорошего настроения» и виртуально прогуляться по любимой столице вместе с проектом «Минск и минчане». На одной сцене со звездами телевизионными выступят и звезды эстрадные. В программе также конкурсы и призы.

Напомню, СТВ в этом году отмечает 15-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Выставка СМИ в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске началось поэтапное отключение горячей воды
11 мая 2016 18:54

В Минске началось поэтапное отключение горячей воды

«Все начинается с семьи»: акция к Международному дню семьи стартовала в Минске
11 мая 2016 18:49

«Все начинается с семьи»: акция к Международному дню семьи стартовала в Минске

Белорусская семья: всё чаще многодетная и официально зарегистрированная — данные статистики
11 мая 2016 17:36

Белорусская семья: всё чаще многодетная и официально зарегистрированная — данные статистики