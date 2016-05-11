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«Все начинается с семьи»: акция к Международному дню семьи стартовала в Минске

11 мая 2016 18:49
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Новости Беларуси. В столице стартовала акция «Все начинается с семьи», приуроченная к Международному дню семьи. В школах пройдут конкурсы социальных роликов, а в городских парках родители с детьми смогут испытать свои силы в спортивных и интеллектуальных мероприятиях.

Накануне праздника женщин, у которых 5-ть и более поводов для счастья, наградят Орденом матери. Уже больше 5-ти сотен минчанок имеют такое почетное звание – 13 мая к ним добавится еще 31.  Также уже в 20-ый раз в столице выберут лучшую многодетную семью 2016 года.

Почти 70 миллиардов белорусских рублей  в этом году будет направлено на  социальную поддержку  семей в столице. Так, например, двойняшек и тройняшек до 2 лет обеспечат бесплатным питанием и услугами няни. Нуждающимся родителям окажут адресную материальную помощь, а   несовершеннолетние минчане и дальше смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.

Такая семейная политика столицы дает свои плоды — ежегодно многодетных семей становится больше на тысячу. В самой большой столичной семье 12 детей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Многодетные семьи в Беларуси

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