«Все начинается с семьи»: акция к Международному дню семьи стартовала в Минске

Новости Беларуси. В столице стартовала акция «Все начинается с семьи», приуроченная к Международному дню семьи. В школах пройдут конкурсы социальных роликов, а в городских парках родители с детьми смогут испытать свои силы в спортивных и интеллектуальных мероприятиях.

Накануне праздника женщин, у которых 5-ть и более поводов для счастья, наградят Орденом матери. Уже больше 5-ти сотен минчанок имеют такое почетное звание – 13 мая к ним добавится еще 31. Также уже в 20-ый раз в столице выберут лучшую многодетную семью 2016 года.

Почти 70 миллиардов белорусских рублей в этом году будет направлено на социальную поддержку семей в столице. Так, например, двойняшек и тройняшек до 2 лет обеспечат бесплатным питанием и услугами няни. Нуждающимся родителям окажут адресную материальную помощь, а несовершеннолетние минчане и дальше смогут бесплатно пользоваться городским транспортом.

Такая семейная политика столицы дает свои плоды — ежегодно многодетных семей становится больше на тысячу. В самой большой столичной семье 12 детей, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.