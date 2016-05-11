Белорусская семья: всё чаще многодетная и официально зарегистрированная — данные статистики

Новости Беларуси. В семьях белорусов все чаще появляется второй и третий ребенок. Так, по сравнению с 2010-м годом количество детей, рожденных вторыми в 2015-м выросло до 40%, третьих и последующих — почти до 17-ти.

К слову, большинство маленьких белорусов появляются на свет именно у зарегистрированных пар. Например, за прошлый год в браке родились практически 87% детей.

В целом, большинство наших граждан считают свои семьи благополучными. Может быть, поэтому уже и меньше расстаются. Как уверяет статистика, количество расторгнутых браков снижается, тогда как свадьбы белорусы отмечают всё чаще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.