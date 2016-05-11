Новости Беларуси. Повод сходить в гости всей семьёй! В Минске началось поэтапное отключение горячей воды. Сегодня без теплого душа остались жильцы более чем двух тысяч домов в Партизанском, Первомайском и Заводском районах. А уже завтра закаляющие процедуры и тазики ждут минчан из ещё 2-х тысяч домов по проспекту Независимости, Калинина, Руссиянова, Гинтовта и на других улицах.

Период холодной воды традиционно затянется на 14 дней. Такие лишения минчане должны перетерпеть в связи с ремонтными работами и подготовкой тепловых сетей к следующему отопительному сезону.

Все работы продлятся вплоть до сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.