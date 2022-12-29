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Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске

29 декабря 2022 09:28
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Начало каникул порадовало бодрящим морозцем и искристым снегом. Как провести предстоящие праздники весело и с пользой, знают специалисты «Минского государственного дворца детей и молодежи».

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-1

Алла Павловская, заведующий сектором информационного обеспечения «Минского государственного дворца детей и молодежи»:
Продолжается благотворительная новогодняя акция «Наши дети», в рамках которой во дворце проходят новогодние представления. Продолжается и работа кружков в каникулярный период. Проходит в период зимних каникул Неделя науки, техники и спорта. Городские соревнования по беспилотным летательным аппаратам, по бильярдному спорту, теннисному, картингу.

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-3

Все организации дополнительного образования проведут для школьников множество мероприятий, в том числе экскурсии и выставки. К примеру, на экспозиции «Чароўныя ўзоры» представят работы в технике декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Алла Павловская:
И можно посетить Музей истории столичного образования, где учащиеся, все желающие могут познакомиться с историей образования столицы.

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-5

Национальный детский технопарк организует для учащихся разного возраста тематические экскурсии по выставочным экспозициям с элементами интерактивных игр. А Республиканский центр экологии и краеведения приглашает на республиканскую выставку-конкурс «Лед. Цветы. Фантазия». Красочная и зажигательная программа пройдет и в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-7

Наталья Комзалова, заведующий отделом культурно-досуговых программ «Национального центра художественного творчества детей и молодежи»:
Это спектакли, танцевальная дискотека, квест, на любой вкус можно найти мероприятие и с удовольствием провести зимние каникулы. Хочется отметить наши спектакли – это «Первое желание Нового года», или «Пина и Вин в поисках новогодней елки», который у нас проходит в нашем зрительном зале на Кирова, 16, а здесь, на Фабрициуса, 5, мы проводим музыкальную приключенческую историю «Сила новогодних чудес» по мотивам известного мультфильма «Холодное сердце».

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-9

Учащихся 5-7 классов ждет новогодняя дэнс-разгрузка. Интерактивная дискотека подарит заряд бодрости, положительные эмоции, призы, а также встречу с самыми главными персонажами зимних праздников – Снегурочкой и Дедом Морозом.

Наталья Комзалова:
Здесь можно с удовольствием потанцевать в нашем фойе, поучаствовать в конкурсах, викторинах. Мероприятия проходят ежедневно. Помимо спектакля, помимо дискотеки – новогодняя квест-экскурсия: ребята передвигаются по новогодних локациям, находят ключи, выполняют задания.

Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске-11

А Национальный исторический музей покажет свою богатую коллекцию елочных игрушек. Праздничные каникулы обещают быть насыщенными и увлекательными.

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# Дети # Валерия Яскевич

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