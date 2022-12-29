Выставка шаров, интерактивная дискотека и спектакли. Вот как можно провести зимние каникулы в Минске

Начало каникул порадовало бодрящим морозцем и искристым снегом. Как провести предстоящие праздники весело и с пользой, знают специалисты «Минского государственного дворца детей и молодежи».

Алла Павловская, заведующий сектором информационного обеспечения «Минского государственного дворца детей и молодежи»: Продолжается благотворительная новогодняя акция «Наши дети», в рамках которой во дворце проходят новогодние представления. Продолжается и работа кружков в каникулярный период. Проходит в период зимних каникул Неделя науки, техники и спорта. Городские соревнования по беспилотным летательным аппаратам, по бильярдному спорту, теннисному, картингу.

Все организации дополнительного образования проведут для школьников множество мероприятий, в том числе экскурсии и выставки. К примеру, на экспозиции «Чароўныя ўзоры» представят работы в технике декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Алла Павловская:

И можно посетить Музей истории столичного образования, где учащиеся, все желающие могут познакомиться с историей образования столицы.