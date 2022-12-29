Новогодняя коллекция меховых изделий от бренда GNL украсит каждую в праздник! Показываем новые модели

Светлана Иванова, заместитель начальника управления по пошиву и реализации изделий из натурального меха, дизайнер ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» бренда GNL:

Дизайн-центр GNL работает не покладая рук, чтобы наши девушки были самыми красивыми в волшебную новогоднюю ночь. Ежегодно дизайн-центр GNL разрабатывает новые коллекции, и в каждой коллекции, конечно же, есть изделия, которые предназначены для вечерних образов.

Любой вечерний образ дополнит шикарный жилет в пол, выполненный из натурального меха песца в черном цвете. Кокетка этого изделия декорирована перфорированной кожей, которая украшена камнями Swarovski. Этот жилет выполнен в технике мехового росшива, что делает его интересным, конструктивно необычным и привлекательным, очень красивым.

Белый цвет – это цвет праздника. Непревзойденно красивый жакет из меха белого песца украсит и дополнит любой вечерний наряд, платье, сделаем образ завершенным, нарядным.

Эта шубка обладает универсальным кроем. Ее можно надеть, как говорят, и в пир, и в мир. В повседневной жизни она прекрасно дополнит луки, а в праздник украсит любую девушку.

Помимо меховых изделий, дизайн-центр GNL также разрабатывает нарядные и праздничные аксессуары. Болеро из меха лисицы в красном цвете украсит любой вечерний образ. Этот аксессуар позволит вам выделиться и стать в центре внимания.

Помимо классических изделий, дизайн-центр GNL разрабатывает авторскую линейку дизайнерских изделий. Это пальто выполнено в меховой технологии методом росшива. Достаточно сложная и кропотливая техника, которая требует большого мастерства и опыта от наших портных.

Полочки изделия декорированы авторской техникой художественного направления. Техника называется меховая интарсия. Такое изделие украсит любой образ. Оно предназначено только для вечерних выходов. Такие дизайнерские изделия у нас изготавливаются только в единичных экземплярах и повтору не подлежат.

Великолепное меховое изделие, выполненное из норки блэк в сочетании с серебристо-черной лисой. Конструктивное изделие сделано в исконно русском стиле. У нас идут шикарные манжеты, оторочка по капюшону и подолу изделия. В таком изделии девушка не останется незамеченной. Изюминкой этого изделия является декор – это декоративный цветок.

Достаточно необычный, праздничный, очень интересный меховой жакет, выполненный из натурального меха лисицы. Это изделие выполнено в меховой технологии горизонтального росшива, данная модель имеет крой летучей мыши и на спине декорирована кожаной вставкой. Эта модель шубки подойдет для стильной и уверенной в себе девушки, так как обладает определенным характером и харизмой.

Не стоит забывать о классике. Эта элегантная черная шубка обязательно дополнит вечерний образ не хуже дизайнерских и авторских изделий. Изделие выполнено в модном и современном классическом крое. Английский воротник, длина изделия позволяет закрыть любое вечернее платье.