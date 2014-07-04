От начала Великой Отечественной войны до завершения. Воспоминания минчанки Лилии Чижик

Война Лилию Чижик застала в пионерском лагере деревни «Высокое» близ Орши. 14-летняя девочка готовилась к открытию смены и на рассвете 22 июня 1941 года гладила свой танцевальный костюм. Неожиданно прозвучал горн, всех собрали на линейку.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

И начальник лагеря объявил, что на рассвете без объявления войны фашистские оккупанты перешли границу Советского Союза и бомбили многие города, в том числе и Оршу. Кто-то из девочек-старшеклассниц запел песню: «Коль враг затронет советский гордый флаг, ему двойным ударом мы ответим. Врага мы не пустим к себе ни на шаг, его по-хасановски встретим».

Убегали от войны. Судьба забросила в город Ардатов Мордовской СССР 10 августа 1941 года. 816 страшных дней голода и холода. Чувство патриотизма у детей войны крепло с каждым днем.

На фронт их не брали, а вот на заводах и полях работали во всю силу. Помощь в тыловом госпитале навсегда останется в памяти старшеклассницы.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Однажды нас сестра-хозяйка пригласила к себе в комнату и принесла огромный ворох солдатского белья. Они прошли через специальные дезкамеры, но в рубцах солдатского исподнего белья остались желтые гниды – разносчики тифа. И мы должны были из каждого рубца эти гниды выскребсти.

Под стук колес. 29 апреля 1944 года семья Лили прибыла в Новобелицу – пригород Гомеля, который временно выполнял роль столицы Беларуси.

23 июня началась операция «Багратион». Враг уходил из Жлобина, Витебска, Орши, Осиповичей.

Наконец-то 3 июля по радио услышали об освобожденном Минске. Ликованию не было предела. Позади остались самые трагичные кадры трагедии в госпитале, где 9-тиклассница Лиля ухаживала за тяжелобольным офицером.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Я побежала к главврачу и спросила, когда же Алексея унесут санитары к поезду. Он ответил, что не будем его тревожить, ему осталось жить немного. Он взял мою руку и прошептал: «Прошу тебя, только ты меня не оставляй». Сжал мою руку, а потом я увидела, как он умер.

1 августа товарный эшелон из Новобелицы отправился в освобожденную столицу. Сегодняшнее расстояние в 4 часа тогда преодолевали 10 тяжелых суток – шел ремонт путей.

Остановки стали настоящим спасением, ведь провизии не было. Ходили за ягодами, находили на полях картофель. Подсаживались и солдаты, которые угощали «американским рационом»: тушенкой, шоколадам и даже жвачкой.

Десятки разрушенных станций по пути. Вид из окна поезда был ужасающим.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Вдоль дороги, справа и слева, валялось огромное количество подбитых легковых и грузовых машин, орудий, танков, различной другой техники, мертвых лошадей, трупов немцев. Это было страшное зрелище. Современная молодежь не представляет, что такое «Минский котел». А я это видела.

10 августа 1944 года сигнал товарняка наконец-то оповестил о прибытии в Минск. Разрушенный вокзал, груды кирпичей. Такой увидели столицу эвакуированные.

Эшелон не остановился на вокзале, а следовал в район современной Дружной. Семья направилась домой на тогдашнюю Новомясницкую улицу.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Никакого оборудования, никакой мебели. Ничего не было. Мама нашла на погорелищи две солдатские железные кровати, принесла. Набила какой-то травой. Вот такая у нас была мебель.

Немига была полуразрушенной. Она стала послевоенным торговым центром для минчан. Сюда приходили за булочками, рыбой, продовольствием, украшениями и даже охотничьими товарами.

Заработали в столице в 1944 году и барахолки. Самым популярным был Суражский рынок – район Дома быта на Московской. Правда, тогда деньги не были в ходу. Товары по литерным карточкам обменивали на рыночные продукты.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Можно было купить все, что угодно. Там продавали одежду, обувь, предметы искусства, очень много было немецких безделушек. Обменивалась очень хорошо водка, табак, папиросы, бабины ниток черных и белых.

Без фонарей, тротуаров и транспорта. Утром 11 августа Лиля решила прогуляться по освобожденному городу. Вид от Дома Правительства до Комаровки навсегда врезался в память.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Дом Правительства был обнесен сеткой забора, на которой висели деревянные щиты с надписью «Минный карантин». Мы не подходили туда. Уцелевшими зданиями был Красный костел, дом возле него, Дом офицеров был полуразрушен.

Вечером вообще выходить нельзя было, потому что ходили небылицы о «черной кошке». Мы, конечно, эту «черную кошку» не видели, но в развалинах находили иногда и убитых людей. И даже пропавших в Минске.

Стены разрушенных домов нависли над горожанами черной тучей. Казалось, Минск никогда не восстанет из пепла. Столица возрождалось у Лилии Николаевны на глазах.

С 1946 года минчане на добровольных началах с энтузиазмом от мала до велика по кирпичику строили город. Гордостью для каждого была книжка восстановителя Минска, где было записано о работах.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Со всех советских республик, которые не были подвергнуты немецкой оккупации, шли эшелоны в Минск со станками для фабрик и заводов, с оборудованием для школ и институтов, даже скот привозили. Чувствовалось великое братство народов.

В городе налаживалась культурная жизнь.

В районе современной гостиницы «Минск» встречал зрителей кинотеатр «Первый». На Островской, ныне Раковской, – «Беларусь», на улице Революционной – «Родина». Сюрпризом стало открытие нового кинотеатра «Победа».

Смотрели фронтовые киносборники, военные фильмы, комедии. Бестселлером стала лента «В 6 часов вечера после войны». Ее приходили смотреть по 20 раз.

А вот в скверах и парках можно было увидеть совсем «другое кино» – братские могилы.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

В парке Челюскинцев, в том месте, где после войны ресторан «Лето» и танцплощадка, там было захоронено огромное количество советских военнопленных, которые в 1941 году были захвачены в плен и содержались там, в парке Челюскинцев.

Мясникова, 5. Именно здесь Лиля встретила свое послевоенное 1сентября. Это была 12-я женская школа. Дело в том, что в 1944 году ввели раздельное обучение.

10 класс расположился на 4-м этаже. Вид из окон торца школы не забыть никогда. Это сейчас сбоку располагается всем известный сквер с памятником Мицкевичу. А тогда на этом месте в 1944-45-х годах был лагерь немецких военнопленных, стояли старые бараки.

Немцы восстанавливали наш город и каждое утро колонной отправлялись на стройки.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Однажды я встретилась с работающими немцами. В развалинах я ходила и для плиты подбирала деревяшки, палочки, щепочки, чтобы палить плиту. И однажды постучался немец с большой охапкой деревяшек. И он стал приходить каждый день. Его звали Гансом. Конечно же, я должна была ему заплатить, но не деньгами. Я выносила ему картофель, краюшку хлеба. Наши встречи хозяйственные продолжались до тех пор, пока мама об этом не узнала. И она, конечно, их запретила. Я узнала, что у него дома остались жена и дочь. И всегда при встречах он говорил: «Гитлер капут!»

В конце октября 12-я школа меняет прописку. Здесь разместился военный госпиталь. Учеников перевели в здание бывшего профсоюза на площади Свободы, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Во время занятий постоянно слышался грохот за одной из комнат. Любопытные ученики заглянули за фанерную доску. Оказались в немой темноте.

Огромная груда костей, колючая проволока, люди в полосатых одеждах, немецкий постовой, окровавленное бревно.

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Оказалось, что мы попали в комнату, где оформлялась экспозиция «Оккупационный режим в Минске». Это были экспонаты, взятые из Тростенца. Нам завуч нашей школы объяснила: «Ребята, ничего удивительного. Ведь в этом здании готовится к открытию музей Великой Отечественной войны».

3 мая 1945 года по радио передали о взятии Берлина. Все ждали окончания страшной войны.

9 мая около 5 часов утра в Минске всех неожиданно разбудили выстрелы. Мама Лилии подумала, что началась бомбежка и быстро вывела детей на улицу. А там услышали возгласы: «Товарищи! Это же Победа!»

Лилия Чижик, учитель истории, отличник народного образования:

Около 6 утра мы с Неллой Пурвиной, узнав о победе, примчались на эту площадь. Постепенно здесь стали собираться люди: женщины, мужчины, старики. Женщины притащили самогонку, стопки, огурчики. Эта площадь стала первой, где отмечали День Победы. А потом мы все направились к Дому Правительства. Рабочие натягивали лозунг «С праздником вас, дорогие минчане!» Вышли члены Правительства Пономаренко, Наталевич, поздравили нас. А вечером на всех улицах стали играть гармошки, аккордеоны, даже духовые оркестры. Вечером над всем Минском раздался салют: тысяча залпов из 300 орудий.

Я хочу поздравить всех минчан с этим великим праздником, пожелать всем доброго здоровья и, конечно, мира, мирного неба над вашими головами.