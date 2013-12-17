Выставка научных разработок открылась в Минске в рамках форума проектов Союзного государства

Новости Беларуси. Техника и наука: более 150 разработок представлены на выставке, которая открылась 17 декабря рамках форума проектов Союзного государства. Свои изобретения инженеры представили в разных отраслях: от космоса до медицины.

Многие из них уже готовы к серийному производству. Как, например, разработанный военной академией беспилотник. Недавно он успешно прошел испытания во время учений. Такой аппарат могут использовать пограничники, МЧС, милиция и аграрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сосоновский, научный сотрудник Военной академии Республики Беларусь:

Данный комплекс работает следующим образом: данный беспилотный летальный аппарат может самостоятельно по заранее проложенному маршруту пролетать над местностью и производить ее съемку. Затем оператор беспилотного летательного аппарата может анализировать то, что происходит на данной местности, получая нужную ему картинку.

Вадим Моденов, проректор Российского государственного технологического университета имени К. Э. Циолковского:

Задача, которую мы ставим, это найти, что нужно рынку, что могли передать это нашей промышленности для того, чтобы она начала выпускать все это уже непосредственно на рынок России и Беларуси, СНГ и ЕврАзЭС.

В форуме принимают участие представители 33 вузов, 19 из них – российские. Впрочем, россияне приезжают не только для демонстрации новых технологий, но и для обучения – инженеры проходят в Беларуси переподготовку. Изучают и наши изобретения. Ведь представленные на выставке разработки внедряются не только в Беларуси. Интерес к ним проявляет Китай, Казахстан и другие страны. Белорусскую установку для очистки воздуха сейчас используют на крупных российских предприятиях.

Юрий Алексеев, проректор БНТУ:

Эта установка позволяет экологически чисто, без энергозатрат очищать воздух, который образуется на предприятиях лакокрасочных, деревообрабатывающих, металлургических. В настоящее время эти установки мы внедряем на «КамАЗе».

Александр Калиниченко, доктор технических наук:

И Россия, и Беларусь движутся по инновационному пути развития. Но, с другой стороны, нужны кадры, которые должны решать эту задачу. Переподготовке уже готовых кадров, их повышения квалификации и, опять же, переподготовка по новым направлениям, которое востребовано на данный момент на рынке, является очень важной задачей.