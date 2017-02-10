Выставка ледовых скульптур откроется в парке 900-летия Минска 11 февраля

Новости Беларуси. Теплые пожелания со снежным искусством. К 950-летию столицы в парке 900-летия Минска готовятся к масштабному празднику.

11 февраля в 11 часов здесь ожидают гостей и участников выставки скульптур из снега и льда. Такая экспозиция здесь будет представлена впервые. Расположится холодная экспозиция в центральной аллее парка.

Проекты скульптур готовили школьники и педагоги, а также студенты и преподаватели ВУЗов Заводского района. На данный момент работы по установке композиций практически завершены.

Для их создания понадобилось около 30 грузовых машин снега и 10 машин льда.

Посетить мероприятие смогут все желающие. Для гостей будет организовано катание в санях, запряженных лошадьми, горячий чай, вкусные угощения и возможность оценить ледяное творчество молодежи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.