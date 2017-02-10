Два дня до безвизового режима: готовы ли белорусы к наплыву зарубежных гостей?

Новости Беларуси. Английский язык вернулся в столичный метрополитен. В последний раз минское метро «говорило» на английском во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Тогда в столицу приехали тысячи иностранных болельщиков. В эти дни Минск также в ожидании большого числа туристов. Уже с 12 февраля в Беларуси начнет действовать безвизовый режим для граждан 80 стран, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В столичной подземке снова двуязычие – английский наравне с белорусским звучит и на станциях, и в вагонах. Под стать звуку из динамиков и все указатели – там, где написано «пуць», будет обязательно и «way». «Калі ласка, прытрымлівайце дзверы» соседствует с «please hold the door». Чтобы затеряться в минской подземке, нужно очень постараться.

Как театр начинается с вешалки, так и для туриста знакомство со страной – с размещения в гостинице или в данном случае хостеле. Братья Алкыч приехали из Турции. Беларусью интересовались давно, но смущал языковой барьер.

Впрочем, администратор быстро успокоила: к иностранным гостям привыкли, с языком проблем нет. Научились братья и определять в толпе тех, кто готов помочь, даже не зная английского.

Али Алкыч, турист (Турция):

Когда мы хотим с кем-либо поговорить, мы смотрим на лица людей. И я вам скажу: у Вас очень добрые люди, стараются помочь все, даже те, кто не знает языка, старается объяснить на пальцах.

Алексей Волков, СТВ:

В метро иностранный турист не заблудится. Сможет договориться и о ночлеге, а следующая обязательная часть программы – это магазин или большой торговый центр. И посмотрим, смогут ли его там обслужить и понять, что он хочет.

В магазине все четко и понятно. Надписи везде дублируются на двух языках. Найти молоко или тапочки можно без посторонней помощи. Ценники – язык также понятный для всех. На кассе обещают: по английски говорят. Мою просьбу расплатиться кредиткой и поняли, и попробовали заработать, предложив купить сетевую карту.

Можно предположить, что в магазинах поменьше и подальше от центра знание английского куда скромнее, как и у большинства людей на улицах. На вопрос «Как добраться до вокзала?» постарались ответить все – каждый, впрочем, по-своему.