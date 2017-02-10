Капала в глаза пищевой концентрат: как минчанка чудо-средство у распространителей купила и поплатилась

Сегодня развелось столько новых лекарств, что организм не справляется с выработкой новых болезней. Героиня сюжета, почувствовав недуг в своем организме, открыла для себя новое лекарство. Которое едва не стоило ей зрения. Почему люди часто сами себе выписывают лекарство? В столичные почтовые ящики регулярно попадают рекламно-информационные издания. Яркие незатейливые газетёнки с настойчивым призывом купить что-либо. На первый взгляд, минус подобной, с позволения сказать, прессы лишь в том, что она становится источником мусора в подъездах.



Вот только проблема куда серьезнее, и подтверждает сей факт минчанка Яна.

Яна Кошевская:

Пару недель назад я из почтового ящика достала газету. Газета рекламная, реклама различных препаратов. Рекламное издание под названием «Удивительная сила природы» не жалеет ярких красок, расписывая на все лады настоящие чудеса. Производители рекламируют 10 препаратов. Диабет, проблемы с сердцем, плохое зрение или слух – всё излечит-исцелит флакон с каплями.

Минчанка Яна впечатлилась описанием одного из них. Чёрным по белому «Удивительная сила природы» сообщает: «С помощью этих капель уже сотни тысяч людей избавились от близорукости, дальнозоркости, астигматизма, глаукомы и катаракты. Не имеет аналогов!»

Яна Кошевская:

Как раз недавно прошла сессия, у меня проблема со зрением, и мы посоветовались с родителями, и решили заказать мне капли для глаз. Препарат довольно дорогостоящий.

Решили и заказали. Для того, чтобы пройти полный курс лечения, девушка заказала 4 упаковки. И, как оказалось, зря. Яна Кошевская: Я пользовалась ими примерно неделю, начали возникать проблемы. Зрение, естественно, не улучшалось.

У девушки стали слезиться глаза. Минчанка обратилась к врачу.

На приём взяла чудо-капли и показала специалисту. При детальном изучении упаковки оказалось, что капли являются пищевым концентратом.

Таким образом, в свои глаза Яна капала пищевой концентрат. Офтальмолог строго запретила девушке не только закапывать, но даже подносить к глазам вещества, которые реализуются где угодно, но только не в аптеках. Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Если на лекарственные средства, которые приобретают граждане в аптеках, Минздрав дает гарантию, что они произведены в соответствии с надлежащими условиями производственной практики. Здесь же контроль Минздрава отсутствует, как таковой.

Это – незаконная деятельность. И мы не можем гарантировать, если гражданин с рук у кого-то или на сайте приобрел некий продукт, что это – именно то лекарство, и будут те эффекты, на которые он рассчитывает.

Нередки случаи, когда применение такого рода препаратов заканчивалось весьма печально. Так, пару месяцев назад 35-летний москвич заказал в Интернете капли от повышенного давления. Однако, концентрация лекарственного препарата оказалась вдвое больше, чем было указано, и чем требовалось больному на самом деле.

У мужчины случился сердечный приступ, и он умер в больнице. А женщина из Рязани, имея онкологическое заболевание, заплатила мошенникам за обычный сахар в таблетках 10 тысяч долларов. Нашей героине повезло больше – она отделались легким испугом. Яна Кошевская:

У меня вопрос: можно ли вернуть деньги? Однако, вернуть деньги за 4 упаковки пищевого концентрата, как подчёркивают юристы, в данном случае не получится. Данный товар обмену и возврату не подлежит.



Елена Мойсейчик, юрист:

Уважаемые потребители, прежде чем приобретать такой товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, с теми противопоказаниями, которые указаны в этой инструкции и обратитесь к врачу за консультацией. Только после этого принимайте решение, приобретать такой товар и использовать его по назначению, или нет.

Мы попытались связаться с продавцами, якобы исключительно натуральных и максимально эффективных препаратов. Продвижение сомнительных препаратов в Интернете и путём рекламных листовок набирает обороты. И это, как раз, тот случай, когда пустые обещания не способствуют улучшению здоровья, а грозят его потерей. Кстати, в Беларуси планируют усилить ответственность за ненадлежащую рекламу лекарственных средств. Штрафы для юридических лиц будут составлять до 200 базовых величин. Как отмечают в министерстве торговли, больше половины всей ненадлежащей рекламы размещается именно в Интернете.



Так, в 2016 году был ограничен доступ к двум сайтам, на которых размещалась реклама продуктов, якобы с лечебными свойствами. Что касается нашей героини, то из своей истории девушка сделала правильные выводы.