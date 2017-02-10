Кого освобождают от уплаты сбора на финансирование госрасходов?

Новости Беларуси. От уплаты налога на иждивенчество освободят людей, попавших в трудную ситуацию. По всей стране работают комиссии, готовые рассмотреть документы тех, кто действительно столкнулся с форс-мажором и объективно не может устроиться на работу. Причиной полного или частичного освобождения от налога может стать уход за больным родственником или реабилитация после болезни, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Лилия Капинчикова из Лиозно всю жизнь отработала продавцом в деревенском магазине, на себе носила мешки с сахаром, таскала ящики с лимонадом и лотки с хлебом. Нагрузки в молодости легли тяжким грузом на здоровье несколько лет назад. Внушительный список медицинских диагнозов и стал причиной, по которой женщину от налога освободили.

Лилия Капичникова, житель Лиозно:

Я справки все собрала, обратилась в «Одно окно», там все документы забрали и сказали, чтобы я ждала решения исполкома об отмене налога. И вот сегодня об этом узнала и очень рада.

Снизить нагрузку или полностью освободиться от уплаты налога хотят многие, но причины должны быть действительно объективными.

С заявлениями сейчас работают по всей стране. Документы без личного участия граждан рассматривает специальная комиссия. Так что субъективный фактор исключается полностью.

Мария Банифатова, председатель Миорского районного совета депутатов:

33 обращения поступили в исполком о рассмотрении заявлений по тем или иным причинам освобождения, 21-му отказано. Все остальные удовлетворены в той или иной мере уменьшен платеж.

Галина Унукович, председатель Глубокского районного совета депутатов:

В Глубокском районе уведомления о необходимости уплаты налогов получили порядка 1200 человек. На сегодняшний день это, в принципе, огромное количество. Если люди уплатят налоги, бюджет получит порядка 540 тысяч. Это соразмерно финансированию двух учреждений образования на целый год.

Самое большое количество плательщиков сборов в самом Витебске. Более 300 заявлений сейчас рассматривают в горисполкоме. По сотне уже вынесли вердикт, более тридцати изучили сегодня.

Зинаида Королева, председатель Витебской городской комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении налоговых льгот и господдержки:

Причины по которым, как правило, отказывается, – это отсутствие подтверждающих документов, что в этот период у гражданина были основания не заниматься, не работать. Причины такого положения разные. Это, например, медицинские показания у ребенка, учебы, службы в рядах вооруженных сил. Какие-то нюансы, связанные с переездом в связи с уходом за престарелыми родителями.

Только в Витебской области 60 тысяч человек получили письма от налоговой. Светлана Дмитриева одна из них. Но надеется, что комиссия примет положительный вердикт в ее случае.

Светлана Дмитриева, житель Витебска:

Я приехала в налоговую инспекцию по Первомайскому району, пришло письмо, чтобы обратиться в налоговую, нужно мне платить или нет деньги, потому что я являюсь опекуном инвалида первой группы.

Татьяна Липская, заместитель инспекции Министерства по налогам и сборам по Витебской области:

У нас гражданин получил извещение на уплату сбора за 2015 год. Он пошел его платить. Потом пошел в налоговую инспекцию Толочинского района, подал заявление на 2016 год. Получил свою льготу и уже оплатил этот сбор. А вообще у нас в Витебской области заплатили более 4,5 тысяч этот сбор на сумму 1 тысяча 295 рублей.

Всего в Витебской области положительный ответ от комиссии получили около сотни человек. За каждой резолюцией «отказать» или «разрешить» – отдельные люди и даже семьи. Потому и подход к каждой папке с документами, как к человеку, – индивидуальный.