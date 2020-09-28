Музыканты высказались об инциденте с БЧБ-флажками в Белгосфилармонии. И вот что они говорят

Откровенно говоря, таким флешмобом сегодня едва ли кого-то удивишь, если бы не одно но: все это произошло на детском представлении.

Реакция родителей и зрителей не заставила себя долго ждать. Среди коллег музыкантов такие действия одобрения тоже не вызвали.

Александр Никита, генеральный директор Белорусской государственной филармонии: В момент открытия концерта, на которое, к сожалению, я не успел, одна из артисток камерного оркестра, вопреки воле художественного руководителя и главного дирижера, абсолютно не предупредив его о своей задумке, начала бегать по сцене и раздавать флажки, пытаться вручить один из этих флажков маэстро, на что маэстро… Боялся даже, что он потеряет вообще нить своего спектакля, потеряется самообладание, но невероятный его опыт не дал ему возможность потерять контроль над ситуацией.

Александр Анисимов, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Беларусь:

Мое отношение очень негативное вот к этому казусу, который произошел. Но это не казус, это спланированная вещь, я думаю. Ведь они же приготовили свои эти флажки. Я все равно не разделяю этих вещей. Конечно, сейчас ситуация непростая, но, тем не менее, голова на плечах должна быть, все-таки сцена – это не детский сад. Даже на детском концерте.

По факту случившегося проводится проверка. О том, какими могут быть последствия, пока не сообщается. Очевидно, что акция была спланирована.