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Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

03 ноября 2019 21:16
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Новости Беларуси. На неделе завершился масштабный национальный проект. В Беларуси прошла перепись населения, самая высокотехнологичная в истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения? -1

У нас был выбор: можно было переписаться в интернете, прийти на стационарный участок или дождаться переписчика.

Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения? -4

Юлия Огнева, СТВ:
И все бы хорошо, если бы не тот негативный фон, который создавали отдельные диванные эксперты. И данные якобы не защищены, и вопросы глупые, и в целом бесполезная это затея. Тут вспоминается анекдот, который заканчивается фразой: «Не знаю как, но не так». И терзают смутные сомнения в адекватности горе-комментаторов. Ведь от этого во многом зависит экономическая безопасность страны.

Александр Лукашенко: Поэтому перепись нужна. А вот это бряцание языком… Я говорю: что ни сделай, все будет плохо

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Огнева # Фотофакт

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