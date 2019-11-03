Высокотехнологичная позиция. Как в Беларуси прошла перепись населения?

У нас был выбор: можно было переписаться в интернете, прийти на стационарный участок или дождаться переписчика.

Юлия Огнева, СТВ:

И все бы хорошо, если бы не тот негативный фон, который создавали отдельные диванные эксперты. И данные якобы не защищены, и вопросы глупые, и в целом бесполезная это затея. Тут вспоминается анекдот, который заканчивается фразой: «Не знаю как, но не так». И терзают смутные сомнения в адекватности горе-комментаторов. Ведь от этого во многом зависит экономическая безопасность страны.

Александр Лукашенко: Поэтому перепись нужна. А вот это бряцание языком… Я говорю: что ни сделай, все будет плохо