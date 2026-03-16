Вышивальщица Валентина Савицкая – звезда Смолевичского района! Посмотрите, как она украсила свой дом

Приглашаем в белорусскую сказку. Этот дом напоминает музей. Здесь вышито все – от пола до потолка и даже ковры ручной работы. Имя кудесницы – Валентина Федоровна. Сказались польские корни и щедрая душа. Родом из Лельчицкого края, но перебралась на родину мужа в Смолевичский район.

В самобытном творчестве она уже полвека, а началось все с мамы. Она была славная мастерица и пробудила чувство прекрасного.

Валентина Савицкая:

Даже у мамы соседи говорили: у нее как музей. И все это заложилось у меня. Она не давала, чтобы я вышивала. Она говорила: учись, поступай. А мне так этого хотелось.