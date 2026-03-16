Вышивальщица Валентина Савицкая – звезда Смолевичского района! Посмотрите, как она украсила свой дом
Приглашаем в белорусскую сказку. Этот дом напоминает музей. Здесь вышито все – от пола до потолка и даже ковры ручной работы. Имя кудесницы – Валентина Федоровна. Сказались польские корни и щедрая душа. Родом из Лельчицкого края, но перебралась на родину мужа в Смолевичский район.
В самобытном творчестве она уже полвека, а началось все с мамы. Она была славная мастерица и пробудила чувство прекрасного.
Валентина Савицкая:
Даже у мамы соседи говорили: у нее как музей. И все это заложилось у меня. Она не давала, чтобы я вышивала. Она говорила: учись, поступай. А мне так этого хотелось.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Вот такое пышненькое, яркое. Какая это техника? Или вы всеми владеете?
– Всеми техниками. И крестиком, и болгарским крестиком, и гладью. И еще, когда переехала, набивные ковры делали.
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