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Сотрудничество в культуре – в Минске обсудили совместные инициативы Беларуси и России

16 марта 2026 17:00
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Культура как пространство для диалога, неподвластного политической конъюнктуре. Беларусь и Россия продолжают укреплять гуманитарные связи – через совместные проекты, культурные инициативы и сохранение общего исторического наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество в культуре – в Минске обсудили совместные инициативы Беларуси и России-2

Эти вопросы 16 марта обсуждали в Минске. Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич провела встречу со специальным представителем Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. 

В центре внимания – подготовка к юбилеям знаковых деятелей искусства, а также координация совместного участия в крупных международных культурных событиях.

Речь идет не только о символических датах. По сути, формируется повестка гуманитарного сотрудничества на ближайшие годы – от выставочных проектов до совместных издательских инициатив. Такой формат взаимодействия позволяет поддерживать живой культурный обмен и укреплять общее гуманитарное пространство Союзного государства.

Михаил Швыдкой прибыл в Минск для участия в 33-й Международной книжной выставке-ярмарке. Этот форум традиционно становится одной из ключевых площадок, где встречаются писатели, издатели и эксперты книжной индустрии, обсуждают новые проекты, формируя долгосрочный фундамент сотрудничества двух стран.

Переговоры с делегацией Рязанской области прошли в правительстве Беларуси.

# Беларусь-Россия

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