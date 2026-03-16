Международная книжная выставка-ярмарка откроется в Минске 17 марта

Тысячи изданий, громкие премьеры, встречи с авторами, которые меняют взгляд на литературу. Минская международная книжная выставка-ярмарка объединяет читателей – в этом году уже в 33-й раз. Откроется форум уже завтра, 17 марта. О своем участии заявили более 500 экспонентов из 22 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабная экспозиция организована под сводами выставочного центра на проспекте Победителей. Монтаж стендов полностью завершен. Экспозиционное пространство заполнено тысячами изданий: от классики и современной литературы до уникальных зарубежных экземпляров. Так, выставочный павильон превратился в настоящий книжный город. Одной из центральных тем станет 35-летие Содружества Независимых Государств. Странам-участницам выделят отдельное выставочное пространство, где будут представлены знаковые издания, фотоснимки культурных объектов и национальные сувениры. Также на выставке ежедневно будут проходить презентации, посвященные каждому государству СНГ. Специально к литературному форуму белорусское издательство выпустило тематическую книгу – сборник произведений отечественных классиков на всех язык Содружества.

Дмитрий Макаров, исполнительный директор Минской международной книжной выставки-ярмарки, генеральный директор ПК ООО «Макбел»:

Отличие нашей выставки в том, что тут книги по издательским ценам, во-первых. Во-вторых, такого ассортимента… Маленькие издательства книги в книжные магазины практически не поставляют. Поэтому единственная возможность в течение 6 дней познакомиться с этими книгами, приобрести в свою библиотеку и ждать еще год, думать: почему я не купил все.

Отдельная площадка посвящена Году белорусской женщины. Здесь пройдут презентации книг отечественных писательниц, автограф-сессии и специальные встречи. Впервые на выставке организован целый детский уголок с развлечениями и литературой для самых маленьких. Отдельная локация выделена и под образовательный квартал.

Людмила Кожуховская, проректор по международной и научно-методической работе Республиканского института высшей школы:

В 2026 году действительно мы концепцию старались сделать как некий синтез глубокого контента, с одной стороны, с другой стороны, инновационной, очень интересной, творческой формы. Мы также добавили поэтический марафон, где можно будет прочитать стихи о женщинах и для женщин. А также нон-стопом от начала работы выставки до конца на этой локации будет огромное количество квизов, квестов, интерактивных игр, будет психологическая гостиная.