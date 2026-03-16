В Гомельской области приступили к севу ранних яровых
Сельские труженики включаются в посевную кампанию. Весна для аграриев – время, когда фактически закладывается продовольственная безопасность страны. От того, как пройдет посевная, зависит будущий урожай, цены на внутреннем рынке и экспортный потенциал всей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ежегодно в Беларуси различными культурами засевают миллионы гектаров. Все усилия направлены на то, чтобы получить достойный урожай. Задача на этот сезон – не ниже прошлогоднего уровня. Работать приходится в сжатые сроки. У аграриев есть всего несколько недель, чтобы провести сев, пока в почве достаточно влаги и позволяют погодные условия.
Сегодня к севу ранних яровых приступили в Гомельской области. Первыми в работу включились хозяйства Калинковичского и Житковичского районов. Начали с овса – эта культура лучше других переносит низкие температуры.
Стартом сезона аграрии довольны. Озимые целы – снежный покров хорошо защитил поля от сильных морозов. А весна пришла точно по календарю: почва уже прогрелась до нужных температур и влаги в ней достаточно. Это так называемое состояние «спелости», когда семя ложится в землю и быстро дает росток.
Михаил Блоцкий, главный агроном сельхозпредприятия «Туровщина»:
Перезимовка прошла хорошо. По предварительной оценке отбирали монолиты, практически стопроцентная сохранность получилась. В этом году, как-то даже мы не ожидали, готовились даже к паводку. Но получилось так, что оно все в одночасье, буквально за полторы недели весь снег ушел.
Всего в планах хозяйства засеять около 4 тысяч гектаров, 3 из них – под кукурузу на силос. Предприятие также возделывает овощной горошек и сладкую кукурузу, чтобы обеспечить свой консервный комбинат.
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