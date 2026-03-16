В Гомельской области приступили к севу ранних яровых

Сельские труженики включаются в посевную кампанию. Весна для аграриев – время, когда фактически закладывается продовольственная безопасность страны. От того, как пройдет посевная, зависит будущий урожай, цены на внутреннем рынке и экспортный потенциал всей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ежегодно в Беларуси различными культурами засевают миллионы гектаров. Все усилия направлены на то, чтобы получить достойный урожай. Задача на этот сезон – не ниже прошлогоднего уровня. Работать приходится в сжатые сроки. У аграриев есть всего несколько недель, чтобы провести сев, пока в почве достаточно влаги и позволяют погодные условия.