Вышел фильм про Майкла Джексона

28 октября, в мировой прокат выходит документальный фильм «Майкл Джексон: Вот и все» (This Is It). Проект нравится не всем поклонникам Джексона, но, скорее всего, сделает рекордные сборы.

Лос-Анджелесскую премьеру фильма пикетировали фанаты с плакатами «This Is Not It». Акции протеста проходят в общей сложности в 10 странах. Недовольные фанаты утверждают, что продюсеры эксплуатировали Майкла Джексона при жизни и продолжают делать это после его смерти.

«Вот и все», несмотря на это, предрекают сборы до $100 млн в первую неделю проката, что было бы почти уникальным результатом для осеннего проката. На прошлой неделе лучший результат составил всего $22 млн.

Продюсеры обещают, что фильм будет идти в прокате только две недели. Ажиотаж привел к тому, что во многих странах — например, в Англии, Германии, Франции, Японии и Таиланде — билеты на премьеру были полностью раскуплены еще месяц назад, в первый же день продажи. Сегодня показ фильма начинается и в российских кинотеатрах.

«Вот и все» основан на кадрах с последних репетиций Джексона для его последнего, несостоявшегося турне «This Is It». Sony заплатила за видео $60 млн. Сделал фильм Кенни Ортеги, специалист по киномьюзиклам, который сам снимал репетиции еще при жизни Джексона, передает OpenSpace.ru.