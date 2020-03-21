Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А уже в среду погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:

В первой половине недели наша страна попадёт в орбиту влияния холодного скандинавского антициклона, смещающегося через Балтийское море к востоку. И температурный фон понизится. Ожидается преобладание малооблачной, без осадков погоды с большим суточным ходом температуры от ночи ко дню. В ночные часы воздух будет охлаждаться до -4 -10, а местами, в основном, по северу страны и до -11 -13 градусов. В дневные часы ожидается от 0 до +7, а уже в среду воздух будет прогреваться до +5 +12. Во второй половине недели очаг холодного воздуха отойдёт к Уралу и температурный фон повысится.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам