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Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

21 марта 2020 15:55
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Зима по второму кругу. В начале недели Беларусь останется на периферии холодного антициклона, лишь по юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. А уже в среду погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
В первой половине недели наша страна попадёт в орбиту влияния холодного скандинавского антициклона, смещающегося через Балтийское море к востоку. И температурный фон понизится. Ожидается преобладание малооблачной, без осадков погоды с большим суточным ходом температуры от ночи ко дню. В ночные часы воздух будет охлаждаться до -4 -10, а местами, в основном, по северу страны и до -11 -13 градусов. В дневные часы ожидается от 0 до +7, а уже в среду воздух будет прогреваться до +5 +12. Во второй половине недели очаг холодного воздуха отойдёт к Уралу и температурный фон повысится.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Федотова

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