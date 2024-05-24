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В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?

24 мая 2024 13:50
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Камень преткновения.

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-1

Есть очень много минералов, естественных природных химических соединений, которые запоминают информацию.

О чем они молчат и что могут рассказать о каждом из нас?

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-4

Для геологов очень часто красивый образец – это не прямо эстетически красивый образец для любого человека. Он может быть страшненьким.

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-7

Зов души. Как выбрать свой оберег?

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-10

Приобретать камни именно по интуиции своей.

В чем сила талисмана?

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-13

Я люблю эти вещи, верю в их энергетику и верю, что помогают.

И есть ли алмазы в белорусской земле.

В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?-16

У нас могут быть все те редкие минералы, просто мы до них еще не дошли.

«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 24 мая, в 18:45 на СТВ.

# Необычное # общество

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