В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?

Камень преткновения.
Камень преткновения.
Есть очень много минералов, естественных природных химических соединений, которые запоминают информацию.
О чем они молчат и что могут рассказать о каждом из нас?
Для геологов очень часто красивый образец – это не прямо эстетически красивый образец для любого человека. Он может быть страшненьким.
Зов души. Как выбрать свой оберег?
Приобретать камни именно по интуиции своей.
В чем сила талисмана?
Я люблю эти вещи, верю в их энергетику и верю, что помогают.
И есть ли алмазы в белорусской земле.
У нас могут быть все те редкие минералы, просто мы до них еще не дошли.
«В поисках истины» – смотрите в пятницу, 24 мая, в 18:45 на СТВ.