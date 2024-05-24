В чём сила талисмана и как выбрать свой оберег?

О чем они молчат и что могут рассказать о каждом из нас?

Есть очень много минералов, естественных природных химических соединений, которые запоминают информацию.

Для геологов очень часто красивый образец – это не прямо эстетически красивый образец для любого человека. Он может быть страшненьким.

В чем сила талисмана?

Приобретать камни именно по интуиции своей.

Я люблю эти вещи, верю в их энергетику и верю, что помогают.

И есть ли алмазы в белорусской земле.