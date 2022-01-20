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В Беларуси по всей стране прошли военные учения. Вот что об этом рассказал министр внутренних дел

20 января 2022 13:50
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Новости Беларуси. В органах внутренних дел и внутренних войсках всей республики прошли плановые оперативно-тактические учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Карпенков: «Наглядевшись того, что было в Казахстане, мы в зародыше пресечём всё, что у нас будут пытаться сделать» – читайте здесь.

В Беларуси по всей стране прошли военные учения. Вот что об этом рассказал министр внутренних дел-1

В маневрах участвуют подразделения ОМОН, СОБР, представители соединений и воинских частей внутренних войск. Главная задача – отработать вопросы обеспечения охраны общественного порядка, пресечения массовых беспорядков, а также тактические действия по ликвидации групп террористов, экстремистских группировок и вооруженных преступников. Акцент также был сделан на взаимодействии республиканского оперативно-ситуационного штаба с областными и задействованными государственными органами.

В Беларуси по всей стране прошли военные учения. Вот что об этом рассказал министр внутренних дел-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Цель учений, которые проводились, одна – подготовка личного состава и готовность к действиям в особых условиях. Проверялось не только действие сотрудников при действиях в особых условиях при пресечении массового беспорядка. Также особое внимание уделялось действиям и тактикам действий сотрудников при нападении на органы внутренних дел, на охраняемые объекты органами внутренних дел военнослужащими внутренних войск.

События в Казахстане, которые сопровождались массовыми беспорядками, нападением и захватом государственных учреждений, в том числе военных объектов, подтвердили необходимость отработки различных сценариев развития ситуаций.

# Военные учения # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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