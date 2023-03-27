В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты

Новости Беларуси. Большая вода приходит в регионы. В четырех районах Витебской области реки вышли из берегов. Сообщения о подтоплениях приходят из Городокского, Сенненского, Шумилинского и Лиозненского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там под воду ушли автомобильные дороги и мосты. Организовано движение по объездным маршрутам. Наиболее сложная ситуация в Городке. Река Горожанка подтопила 30 домов и 80 хозпостроек. Спасателям даже пришлось эвакуировать местных жителей.

Виктор Пралич, корреспондент: Мы сейчас находимся в наиболее пострадавшем районе Городка. Это 3-й переулок Вокзальный. Вода здесь поднялась в реке Горожанка более чем на метр. Из двух домов людей пришлось выселять. В том числе и многодетную семью. Сейчас они живут у родных.

В этом микрорайоне река подтопила 30 домов и 80 хозяйственных построек. Большая вода стала прибывать сюда еще в вечером 24 марта. Местные такого уровня воды явно не ожидали. Сначала пытались спасать мебель самостоятельно. Позже на помощь приехали сотрудники МЧС. Вот что рассказал хозяин подтопленного дома.

Сергей Понамарев, житель Городка:

Вода стала подниматься с пятницы, а в субботу уже зашла в дом. Мы с сотрудниками МЧС помогли поднять мебель. В субботу подняли, но она все равно поднялась выше, а сами ушли жить к маме пока что.

Сейчас вода начинает уходить. Уровень снизился на сантиметров 15. Но вернуться в свои дома жители пока не могут. В районе работает специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вопросы все на контроле властей.