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В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты

27 марта 2023 11:46
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Новости Беларуси. Большая вода приходит в регионы. В четырех районах Витебской области реки вышли из берегов. Сообщения о подтоплениях приходят из Городокского, Сенненского, Шумилинского и Лиозненского районов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там под воду ушли автомобильные дороги и мосты. Организовано движение по объездным маршрутам. Наиболее сложная ситуация в Городке. Река Горожанка подтопила 30 домов и 80 хозпостроек. Спасателям даже пришлось эвакуировать местных жителей.

В Городке работает съемочная группа СТВ.

В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты-1

Виктор Пралич, корреспондент:
Мы сейчас находимся в наиболее пострадавшем районе Городка. Это 3-й переулок Вокзальный. Вода здесь поднялась в реке Горожанка более чем на метр. Из двух домов людей пришлось выселять. В том числе и многодетную семью. Сейчас они живут у родных.

В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты-4

В этом микрорайоне река подтопила 30 домов и 80 хозяйственных построек. Большая вода стала прибывать сюда еще в вечером 24 марта. Местные такого уровня воды явно не ожидали. Сначала пытались спасать мебель самостоятельно. Позже на помощь приехали сотрудники МЧС. Вот что рассказал хозяин подтопленного дома.

В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты-7

Сергей Понамарев, житель Городка:
Вода стала подниматься с пятницы, а в субботу уже зашла в дом. Мы с сотрудниками МЧС помогли поднять мебель. В субботу подняли, но она все равно поднялась выше, а сами ушли жить к маме пока что.

Сейчас вода начинает уходить. Уровень снизился на сантиметров 15. Но вернуться в свои дома жители пока не могут. В районе работает специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Вопросы все на контроле властей.

В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты-10

Роман Колца, заместитель председателя Городокского райисполкома:
Предприняты следующие меры: закрытие плотины, в которую идет вода от озера Кошо. Это основной сброс воды в нашем направлении. Также ряд других гидротехнических мероприятий. В зоне подтопления оказались четыре улицы, это порядка 30 домов. Был организован подомовой обход. Переговорили со всем населением, при необходимости предлагали эвакуироваться.

В четырёх районах Витебской области реки вышли из берегов. Затопило дороги и даже мосты-13

В Сенненком, Лиозненском и Шумилинском районах, по сообщению МЧС, поводок подтопил местные дороги. Организован объездной маршрут. Там также ситуация под контролем.

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# Паводки в Беларуси # общество # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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