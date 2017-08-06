Вырубать и жечь, чтобы сохранить облик города: в Пинске сражаются с короедом всеми доступными способами

Новости Беларуси. Жук-короед продолжает бесчинствовать на юге Беларуси. В одной только Брестской области к середине лета им заражены около 1,5 тысяч га насаждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лесники связывают такую аномально большую активность с тремя подряд засушливыми годами. А тем временем вредитель угрожает не только лесам, но и городским зеленым насаждениям. Еще неделю назад по живописной опушке гуляли жители Пинска. Сегодня же гуляет только ветер, а из земли предательски торчат сосновые пни. Чуть лит не в центре города одним махом срубили 20 соток соснового леса. Больше всех ужасаются и негодуют жители ближайших к насаждениям домов. И понять их можно: на зону отдыха теперь не то, чтобы неприятно – больно смотреть.

Местные жители:

Было красиво, хорошо, гуляли, все было прекрасно. В один прекрасный момент вырезали и все. Ничего хорошего нет. Конечно, столько растили его. Это же не за год вырастишь. Хоть реденькие деревца были. И на остановке подождать можно было в тенечке, и дети останавливались. А сейчас идут куда-то туда.

Что называется, резать по живому лесников заставляет вершинный короед. Например, в этом месте усыхающие деревья срезали и даже в больших масштабах еще прошлым летом. Не помогло. Очаги вредителя спустя год обнаружили в десятке метров. А ведь это лицо города.

Андрей Волковец, лесничий Молотковичского лесничества:

Да, черта города. Вот здесь находится футбольная академия. Здесь порубочные остатки мы не сжигаем, бьем на щепу, помогают мне сторонние организации. Детки играют в футбол, дым. Кроссы бегают, занимаются, это же легкие Пинска. 30 гектаров за два месяца – это шок и для специалистов. Не только для местного населения. Короед в этих местах – явление не новое. Только вот бороться с ним чрезвычайно сложно. Если не сжигать остатки срезанного сухостоя, они же послужат домом для нового поколения вредителя. Делать это в центре города, да еще и в такую погоду нельзя. Выход один – действовать на опережение.

Андрей Гриб, помощник лесничего Молотковичского лесничества:

Надо вырезать заранее. И будет деловая древесина, и будет все, если вовремя сделать. Не допускать до того, чтобы они дошли до уровня дров. Сосна еще стоит зеленая, вроде бы, но она уже мертвая. Еще неделя – и очаг дальше распространяется. Такого масштабного бесчинства короеда не припомнят даже опытные лесники. И связывают это с крайне низким падением уровня грунтовых вод. Выборочные вырубки все чаще сменяют сплошными, чтобы спасти лес и получить хоть какую-то выгоду. Обидно и то, первыми от короеда погибают самые статные сосны.