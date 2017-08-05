Из-за парт к трудовым будням: выпускники медицинских ВУЗов приступили к работе в больницах по всей стране

Новости Беларуси. Профессиональный дебют. Около 400 выпускников медицинских вузов прибыли на работу в Брестскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штат пополнили врачи самых разных, в том числе, узких специальностей. Новобранцы в белых халатах в области на вес золота.

Расшифровать кардиограмму и поставить точный диагноз не проблема. Никита Марушко старательно грыз гранит медицинской науки долгих шесть лет. Настало время применять знания и на практике.

Никита Марушко, заведующий Знаменской сельской врачебной амбулаторией:

Сразу ощущается груз ответственности. Теперь все самостоятельно, приходится рассчитывать на помощь персонала, который помогает. Молодой врач заведует целой амбулаторией. В подчинении 8 человек. Еще полторы тысячи – потенциальные пациенты. Ответственность серьезная, говорит Никита, ведь к врачу на селе и за медицинской помощью, а иногда и за советом.

Никита Марушко:

Здесь на местности приходится рассчитывать только на одного доктора. Поэтому насколько я вижу и замечаю, доверяют.

Не только доверие, но и жилье – чем не первая ступенька в карьере. В одной только Брестской области в больницы, поликлиники и амбулатории прибыли почти 400 выпускников медицинских ВУЗов.

Сергей Кляус, главный врач Брестской центральной поликлиники:

Приоритет, конечно, отдается первичному звену. Укомплектовываем поликлиники, амбулатории, станции скорой медицинской помощи. Если брать по участковым терапевтам, в 2017 году укомплектованность до 100%. Это очень хорошо. И нам радостно.

По больнице в Домачево сразу и не скажешь, что это поселок. Рентген-кабинет, лаборатория, стационар для 40 человек – все близко и доступно. Медицинскую помощь здесь получают жители 10 окрестных деревень.

Уже три дня как не практикант и даже не интерн, а полноценный участковый врач Юлия Назарец. Ее распределили в поселковую поликлинику. Юлия сама родом из глубинки, поэтому с местными жителями находит общий язык быстро. Тем более, что здесь же проходила практику в интернатуре.

Юлия Назарец, врач-терапевт Домачевской городской больницы:

Условия здесь хорошие. Работать можно. Коллектив и персонал опытный. Они всегда подскажут – есть к кому обратиться за советом. Действительно, молодому специалисту хорошо будет начинать в таких условиях.