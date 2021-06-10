Выпускные пройдут 10 июня в школах Беларуси. Торжества начнутся в 20 часов

Новости Беларуси. Время прощаться со школой. 10 июня в учебных заведениях по всей стране пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества, приуроченные к вручению школьных аттестатов, начнутся в 20:00. Поздравлять выпускников будут представители органов власти, деятели науки, культуры и спорта. После запланированы развлекательные мероприятия. В 2021 году они пройдут с соблюдением всех противовирусных норм.