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Выпускные пройдут 10 июня в школах Беларуси. Торжества начнутся в 20 часов

10 июня 2021 07:02
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Новости Беларуси. Время прощаться со школой. 10 июня в учебных заведениях по всей стране пройдут выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускные пройдут 10 июня в школах Беларуси. Торжества начнутся в 20 часов-1

Торжества, приуроченные к вручению школьных аттестатов, начнутся в 20:00. Поздравлять выпускников будут представители органов власти, деятели науки, культуры и спорта. После запланированы развлекательные мероприятия. В 2021 году они пройдут с соблюдением всех противовирусных норм.

# Школы в Беларуси # общество # Фотофакт

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