Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»

Новости Беларуси. Формат последних линеек и выпускных вечеров в каждой белорусской школе и гимназии определят индивидуально, с учетом пожеланий родителей и рекомендаций медиков, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира». Непростой учебный год в условиях мировой пандемии.

У нашай краіне рэжыму каранціну не было і няма. Все ли ученики будут аттестованы? И по каким принципам выставят итоговые оценки?

Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определенное количество отметок. Как пройдут последние звонки? Не лишатся ли выпускники возможности проститься со школой?

Мы можем себе позволить организовать торжественное вручение аттестатов. Все-таки своеобразный праздник будет. Централизованное тестирование в новые сроки: не потеряют ли абитуриенты пик «образовательной формы»?

Тому, что сроки перенесены, большинство и педагогов, и учеников рады. Вступительная кампания онлайн.