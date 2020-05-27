Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»
Новости Беларуси. Формат последних линеек и выпускных вечеров в каждой белорусской школе и гимназии определят индивидуально, с учетом пожеланий родителей и рекомендаций медиков, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».
Непростой учебный год в условиях мировой пандемии.
У нашай краіне рэжыму каранціну не было і няма.
Все ли ученики будут аттестованы? И по каким принципам выставят итоговые оценки?
Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определенное количество отметок.
Как пройдут последние звонки? Не лишатся ли выпускники возможности проститься со школой?
Мы можем себе позволить организовать торжественное вручение аттестатов. Все-таки своеобразный праздник будет.
Централизованное тестирование в новые сроки: не потеряют ли абитуриенты пик «образовательной формы»?
Тому, что сроки перенесены, большинство и педагогов, и учеников рады.
Вступительная кампания онлайн.
Абитуриентам будет позволено предварительно подать документы в электронном личном кабинете, который будет располагаться на сайте университета.
Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.