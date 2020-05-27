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Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»

27 мая 2020 06:54
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Новости Беларуси. Формат последних линеек и выпускных вечеров в каждой белорусской школе и гимназии определят индивидуально, с учетом пожеланий родителей и рекомендаций медиков, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом рассказали эксперты в программе «В обстановке мира».

Непростой учебный год в условиях мировой пандемии.

Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»-1

У нашай краіне рэжыму каранціну не было і няма.

Все ли ученики будут аттестованы? И по каким принципам выставят итоговые оценки?

Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»-4

Нигде в нормативных документах не написано, что надо обязательно иметь какое-то определенное количество отметок.

Как пройдут последние звонки? Не лишатся ли выпускники возможности проститься со школой?

Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»-7

Мы можем себе позволить организовать торжественное вручение аттестатов. Все-таки своеобразный праздник будет.

Централизованное тестирование в новые сроки: не потеряют ли абитуриенты пик «образовательной формы»?

Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»-10

Тому, что сроки перенесены, большинство и педагогов, и учеников рады.

Вступительная кампания онлайн.

Выпускные, новые сроки ЦТ и вступительная кампания онлайн. Анонс программы «В обстановке мира»-13

Абитуриентам будет позволено предварительно подать документы в электронном личном кабинете, который будет располагаться на сайте университета.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

# Образование в Беларуси # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

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