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Выпускные экзамены в белорусских школах пройдут с 1 по 12 июня

06 марта 2014 08:17
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Новости Беларуси. Последний звонок для белорусских школьников прозвенит 31 мая. В Министерстве образования приняли документ о завершении учебного года. В нем указаны и даты проведения выпускных экзаменов. Они состоятся с 1 по 12 июня.

После окончания 9 классов учащиеся должны будут пройти 4 обязательных испытания: белорусский и русский языки, математику и историю Беларуси.

Выпускники 11 классов сдадут 3 обязательных — математику, белорусский или русский язык, иностранный. И один экзамен по выбору, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Выпускной в Беларуси

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