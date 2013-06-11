Выпускные балы в Беларуси: подготовка почти как к свадьбе, многомесячные поиски платьев и пошивы на заказ

Новости Беларуси. На пороге взрослой жизни. В эти минуты в большинстве школ и гимназий страны начались выпускные вечера. Ну, а позже уже бывших школьников ждет самая волнующая часть праздника – прощальный бал и, конечно, встреча рассвета.

Какая выпускница не мечтает стать принцессой последнего школьного бала? К выпускному 11-классницы готовятся почти как к свадьбе: чуть ли не за год вперед.

За фортепиано выпускница столичной гимназии Александра успокаивает нервы. Прощание со школой должно пройти как по нотам. Платье для последнего дефиле по школьным коридорам всей семьей искали не один месяц.

Александра Демидович, выпускница:

Очень долго выбирали, очень много магазинов обошли. Как-то цвет приглянулся, фуксия. Вообще, малиновый в моде сейчас.

Группа поддержки в волнительный день – родители, младшая сестра и подруга. Идеальный образ дополнит жемчуг – голосуют единогласно.

Дмитрий Демидович, отец выпускницы:

Очень волнительный день. Буквально с первого до последнего звонка все уместилось как будто в несколько лет.

Екатерина Гуринович, подруга:

Дружеский совет, что правильно подобрать к платью. Конечно, больше такая моральная поддержка.

Выпускница сельской школы Брестского района Дарья полагалась на свой вкус. Фасон платья придумала еще 3 года назад. Пошив на заказ – гарант неповторимости на выпускном вечере.

Дарья Климук, выпускница:

Было очень много примерок. Мне помогали все, кто мог, в выборе фасона, в выборе цвета.

Этот поход в салон красоты для Александры уже второй за сегодня. С утра – маникюр. Ближе к торжеству – на прическу. Выпускница выбирает романтическую укладку. Дарья тем временем уже любуется своим отражением.

За будущее Александра спокойна – автоматом зачислена на химфак МГУ за победу на международной Олимпиаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дарье же только предстоит поступление в Брестский технологический университет. Девушка мечтает стать инженером-экологом. Разные цели, но для обеих девушек этот вечер прощания со школой – мостик во взрослую жизнь.

Дарья Климук, выпускница:

Есть у меня эмоции, радость, восхищение, что наконец-то этот день наступил. Мы будем все красивые, мы будем выступать, будем благодарить учителей.